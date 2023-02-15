退撫新制今年7月上路 舊退撫今年有財務缺口

新進公務人員退撫新制今年7月上路，採個人專戶制，銓敘部長周志宏今（15）日表示，初期將由退撫基金代為管理，最快2025年之後才會開放自主投資。新制上路後，舊退撫基金今年下半年會有4億元缺口，明年擴增到15億，將會由政府編列預算填補。

考試院秘書長劉建忻表示，考試院已和主計總處溝通過，預計會在113年編列撥補金額。他並強調，已經修法明定政府撥補，這是國家負最終責任的概念，因此也不會有二次年改。

考試院今日舉行新春記者會，考試院長黃榮村與所屬部會首長與媒體茶敘。黃榮村表示，自今年7月起，各單位新進的公務人員將適用新的退撫制度，由現行「確定給付制」改為「確定提撥制」，設立個人專戶，強制提撥費率為15%，其中公務人員負擔35%，政府負擔65%。他也向公務人員喊話，提撥率訂愈高，政府相對提撥更多，對退休保障會更足夠。

周志宏表示，退撫新制實施初期，還不會立刻開放自主投資，仍由退撫基金管委會代為管理，至於開放自主投資的時程，可能在2025年1月1日之後才會開放，屆時可選擇積極型、穩健型或保守型。

退撫新制上路後，舊退撫基金繳錢的人員將愈來愈少，周志宏表示，每年新進人員約為1萬人左右，每年退休人員約8、9千人，根據精算報告顯示，現有退撫基金原本2051年才會用罄，因新制上路後，將會提前到2046年就用罄，立法院三讀通過的「公務人員個人專戶退休資遣撫卹法」已將政府分年撥補的規定明確列入，但撥補額度須視當年度政府財政狀況。