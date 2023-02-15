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萊茵能源三座風場環評 皆須補正再審

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

萊茵再生能源推出彰風、海安、萊中三風場，希望投入離岸風電區塊開發選商，今(15)日三風場在環保署專案小組初審，環評委員關注重疊案場問題，加上許多環境監測細節仍語焉不詳，三風場皆須補正再審。

彰風、海安、萊中三風場位於彰化、台中等外海，總裝置容量分別不超過900MW（百萬瓦）、2.5GW（百萬瓩）、600MW，開發單位表示，配合政府再生能源政策，並擬訂完善環保對策，降低衝擊。

環保署今日接連審查萊茵能源三座風場環評，環委對於三案場意見有不少雷同，例如要求說明機組布設規畫、溫室氣體排放量計算、重疊案場問題等，環委仍有不少疑慮，三風場皆須補正再審。

以彰風為例，場址就與北陸能源的加能風場重疊，且去年底經濟部公布離岸風電區塊開發第一期選商容量分配，加能風場就是其中一座，獲配容量500MW，等於即使彰風通過環評，也只能當「候補」。

經濟部表示，除非取得資格的單位不開發、或因違規遭政府取消開發資格，新的開發單位才有機會，但他也坦言「機會不大」。

萊茵能源表示，理解加能風場已獲配容量，但希望將自身準備好，未來若有機會的話才能順利開發。

也因為案場有所重疊，環委、地方環保機關及環團皆將已通過環評的案件當作「範本」，彰化縣政府就要求萊茵能源，希望三座風場的環境監測計畫等標準，必須比照、甚至優於其他重疊案場，避免未來補位時落差太大。

另外環委質疑，目前看不到風場細部內容，包含機組布設、海上變電站、除役計畫等皆不明確；也有環委表示，氣候法已三讀通過，對溫室氣體的審查要更加嚴格，環委直言，三座風場計算溫室氣體排放的方式也應檢討，並研提節能減碳策略。

由於各方意見眾多，三座風場環評皆須在今年6月底前補正再審。

環評 離岸風電 再生能源 經濟部

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