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虛擬通貨將列公務員財產申報 隱匿最重罰400萬

中央社／ 台北15日電

廉政署今天表示，已著手研議將虛擬通貨納入公職人員財產申報法應申報財產項目，草案預計下半年出爐，若故意隱匿最重可罰400萬元，以符合財產申報公開透明的立法目的。

法務部下午舉行媒體茶敘，由廉政署進行「虛擬通貨誠實申報」專題報告；廉政署指出，近年虛擬通貨的範圍越來越大、使用更趨廣泛，加上具有匿名、跨境、便利、時效、迅速、多點提領等特性，追查不易，極易成為洗錢或是隱匿資產的工具。

廉政署說，政府考量洗錢風險，已將「虛擬通貨平台及交易業務事業」納入洗錢防制範疇，並將「虛擬通貨」定位為具有高度投機性的數位「虛擬商品」，不是貨幣，但具有財產價值。

另外，「防制洗錢金融行動工作組織（FATF）」2021年發布的「虛擬資產及虛擬資產服務提供商風險基礎方法指引更新版」也建議，所有資金或價值的詞彙，例如財產、收益、資金、其他資產，應包含「虛擬通貨」。

廉政署指出，已著手研議將虛擬通貨納入公職人員財產申報法應申報項目，並依財申法第5條第1項第2款中的「其他具有相當價值之財產」，要求公務員應申報「虛擬通貨」；詳細草案條文仍討論中，預計今年下半年公告，期許使11月間定期申報的公職人員（政府高官、民代、縣市首長等）得以適用。

廉政署表示，依公職人員財產申報法，若故意隱匿財產為不實申報者，可處新台幣20萬元至400萬元罰鍰。

法務部長蔡清祥表示，公職人員一定要如實申報，勿心存僥倖；公職人員財產申報法的立法精神，就是課予公務員申報財產的義務，因此要納入具有財產價值的虛擬通貨，使民眾更能了解公務員的完整財產狀況，預防利用職權謀私利，增加對政府施政及清廉操守的信賴，達到透明化與預防貪腐的目的。

財產申報 資產 洗錢

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