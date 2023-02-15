快訊

遭爆曾找賈永婕當副手 賴清德親自回應了

連被請宵夜都不行！ 秦慧珠曝上海團訪台北只能走「核准行程」

未登工廠改善計畫319大限將至 仍有1.6萬家未提送

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導

經濟部為協助未登記工廠於3月19日前完成並提送工廠改善計畫，攜手地方政府舉辦一系列說明會。經濟部從1月初啟動巡迴說明會列車，但迄今仍有約1.6萬家工廠尚未提送改善計畫。

經濟部偕同地方政府自1月初啟動巡迴說明會列車，已完成辦理縣市包括台中市、彰化縣、新北市及高雄市；後續規劃於桃園市、台南市，並於3月中上旬前完成環島巡迴。

今（15）日輔導列車駛向大嘉義地區，本次說明會現場提供簡化版改善計畫供業者參考，並派專人指導撰寫；工研院、中國生產力中心、中衛中心及特登工廠聯合會皆設立諮詢台提供業者諮詢；嘉義縣、嘉義市政府亦派專人於現場收件，統計現場約200家業者出席。

截至目前為止，仍有約1.6萬家工廠尚未提送改善計畫，經濟部呼籲業者務必於今年3月19日前送件至地方政府，以免喪失輔導資格；經濟部也責請地方政府以辦理說明會、掛號信通知、電話通知或到廠訪視等方式，促請業者儘速送件。

經濟部再次強調，業者逾期未提送改善計畫，地方政府將依法駁回納管申請，而使其錯過爭取合法化的機會，更有面臨工廠斷水、斷電或被拆除的風險，呼籲業者不可延誤時機，儘速提送改善計畫。

經濟部

延伸閱讀

同一企業可組幾個工會？ 憲法法庭21日辯成立廠場企業工會案

中年婦女為照顧家人換職場 勞動部就業促進工具推一把

不只是供應商而已！寧德時代提供技術、Ford在美將新建磷酸鐵鋰電池工廠

蛋價漲…全國雞蛋生產縣 彰化學生今天這樣吃

相關新聞

終於轉正！退撫基金1月收益數192億元 長期獲利來源是「它」

考試院今（15）日舉行新春記者會，宣布公務人員退撫基金今(2023)年績效終於轉正，收益數為192億元，收益率為2.74...

勞保恐提前破產？連6年入不敷出…去年短絀386.11億

勞保局今公布最新數據，2022年勞保收支短絀386.11億元，這是勞保連續第6年入不敷出，財務持續失衡。由於蔡英文總統任...

台經濟前景堪慮 林伯豐：三三會5月赴陸協助台商

三三會理事長林伯豐今日感嘆，台灣經濟前景堪慮，現階段若兩岸官方往來無法突破，工商團體應先行，三三會已規劃5月22日至26...

媒體議價公聽會今登場 首度有勞方代表出席

立法委員范雲、張廖萬堅及林楚茵辦公室今（15）日就「數位平台和新聞媒體議價」議題召開公聽會，邀集相關政府部門、新聞媒體、...

數位平台和新聞媒體議價公聽會 Google、Meta缺席

立委范雲指出，數位時代來臨，大型跨國平台如Google、Meta，長期在搜尋引擎、社群媒體上，無償使用媒體產製的新聞內容...

減稅紓困 醫事人員收入費用率連3年調整、5月報稅適用

財政部今（15）日發布「2022年執行業務者費用標準」，考量醫事人員屬防疫前線，需採取更高規格防疫措施，有其特殊性，因此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦