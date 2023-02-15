未登工廠改善計畫319大限將至 仍有1.6萬家未提送

經濟部為協助未登記工廠於3月19日前完成並提送工廠改善計畫，攜手地方政府舉辦一系列說明會。經濟部從1月初啟動巡迴說明會列車，但迄今仍有約1.6萬家工廠尚未提送改善計畫。

經濟部偕同地方政府自1月初啟動巡迴說明會列車，已完成辦理縣市包括台中市、彰化縣、新北市及高雄市；後續規劃於桃園市、台南市，並於3月中上旬前完成環島巡迴。

今（15）日輔導列車駛向大嘉義地區，本次說明會現場提供簡化版改善計畫供業者參考，並派專人指導撰寫；工研院、中國生產力中心、中衛中心及特登工廠聯合會皆設立諮詢台提供業者諮詢；嘉義縣、嘉義市政府亦派專人於現場收件，統計現場約200家業者出席。

截至目前為止，仍有約1.6萬家工廠尚未提送改善計畫，經濟部呼籲業者務必於今年3月19日前送件至地方政府，以免喪失輔導資格；經濟部也責請地方政府以辦理說明會、掛號信通知、電話通知或到廠訪視等方式，促請業者儘速送件。

經濟部再次強調，業者逾期未提送改善計畫，地方政府將依法駁回納管申請，而使其錯過爭取合法化的機會，更有面臨工廠斷水、斷電或被拆除的風險，呼籲業者不可延誤時機，儘速提送改善計畫。