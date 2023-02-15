陳建仁接閣揆半個月 盼努力打造出溫暖強韌的台灣

行政院長陳建仁今（15）日指出，自己接任閣揆已經半個月，近期已密集召集部會首長以及幕僚們，針對當前與未來即將面對的各項重大政策與民生議題進行討論，包括疫後特別條例詳細內容與預算的規劃與編列。

陳建仁在臉書上貼文表示，正式就任行政院長以來，已經將近半個月，在這段期間，除了外出公務行程而外，我密集召集部會首長以及幕僚們，針對當前與未來即將面對的各項重大政策與民生議題進行討論。希望能夠帶領行政團隊，努力把台灣打造成為一個溫暖而堅韌的國家。最近更聚焦在疫後特別條例詳細內容與預算的規劃與編列。除了疫情舒緩後的各項防疫措施調整、疫情期間受到衝擊的各行各業的紓困措施而外，還包括大家最關心的全民普發現金6,000元的時程與辦法。

陳建仁說，在討論的過程當中，他一再強調，政府要提供每個需要被照顧的族群，最完善而到位的協助，讓人民感受到政府的真誠關懷與貼心照顧。面對國際局勢的變動，台灣未來要迎接的挑戰，是一關又一關。我會帶領行政團隊全力落實蔡英文總統交付的四大任務，為福國利民而努力。

陳建仁提到，台灣雖小，卻深受世界各國的矚目，無論在自由民主、人權保障、經濟繁榮、社會福祉各方面，都令人驚艷。我們在疫情期間展現的防疫成績，也為世界所稱讚。這都是全體國人團結一心、努力打拚的成果。台灣是我們共好共榮的家園，台灣的進步與安全，是不分黨派共同努力所促成的。我衷心期盼，在接下來立法院的新會期，朝野各方，都能以國家人民的利益與福祉為目標，一起同心協力，讓台灣更美好，讓人民更幸福。

另外，行政院發言人陳宗彥表示，陳建仁院長今(15)日提到，面對國際局勢的變動，台灣無論在自由民主、人權保障、經濟繁榮、社會福祉各方面，都令人驚艷，在疫情期間展現的防疫成績，也為世界所稱讚。陳院長強調，這是全體國人團結一心、努力打拚的成果，台灣的進步與安全，更是不分黨派共同努力所促成，他將持續帶領行政團隊全力落實蔡英文總統交付的四大任務，為福國利民而努力。

陳宗彥表示，隨著立法院新會期將開始，陳院長衷心期盼朝野各界都能以國家人民的利益與福祉為目標，一起同心協力，讓台灣更美好，讓人民更幸福。