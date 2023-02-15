藥用酒精關稅調降再延半年 至8月26日止稅率維持10%

財政部關務署今（15）日表示，考量國內新冠疫情尚未平息，行政院核定繼續機動調降藥用酒精原料貨品關稅稅率，降幅為法定稅率的50%，意即進口藥用酒精原料貨品關稅稅率由20%降為10%，自2月27日起繼續施行，為期6個月至8月26日止。

關務署表示，為持續充足防疫期間藥用酒精原料之物資供應，確保醫療機構及民眾供需無虞，並協助廠商降低進口成本，財政部依照「關稅法」第71條規定，報奉行政院核定，自2月27日起繼續機動調降藥用酒精原料貨品關稅稅率，為期6個月，降幅為法定稅率之50%，並視國內防疫情形及供需狀況滾動檢討。

關務署提醒，本次藥用酒精原料機動調降稅率適用期間，是由2月27日起至8月26日止，有關適用期間之認定，依「關稅法施行細則」第2條規定，進口貨物以其運輸工具進口日為準，並依同細則第6條規定，所謂運輸工具進口日，海運貨物是以船舶抵達本國港口，向海關遞送進口艙單之日；空運貨物是以飛機抵達本國機場，向海關遞送進口艙單之日為適用之準據。

新冠肺炎疫情爆發3年多，我國自2020年2月27日起，機動調降藥用酒精原料貨品關稅稅率，實施至今年2月26日止將滿3年，今宣布再延長半年，實施期間將延長至3年半。

關務署統計，2020年2月27日起實施至今，藥用酒精原料貨品實際進口量達4547萬公升，累計稅損約1.18億元。