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未登記工廠319大限將至農產業群聚業憂心 經濟部次長：快申請

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
農地違章工廠輔導轉特定工廠登記，申請期限到3月19日，嘉義縣市未登記工廠提送改善計畫說明會。記者魯永明／攝影
農地違章工廠輔導轉特定工廠登記，申請期限到3月19日，嘉義縣市未登記工廠提送改善計畫說明會。記者魯永明／攝影

農地違章工廠輔導轉特定工廠登記，申請期限到3月19日。經濟部次長林全能下午在嘉義縣人力發展所，參加縣市未登記工廠提送改善計畫說明會表示，行政院針對農產業群聚未登記工廠訂輔導方案，呼籲業者盡速在19日前，提改善計畫或轉型計畫，經濟部會與農委會成立平台，一家一家輔導。

經濟部長王美花臨時有事無法出席，林全能代表出席說，配合中央「全面納管、就地輔導、合法經營」目標，依工廠管理輔導法，納管工廠應在3月19日前提改善計畫，全國3萬2千多家申請納管，至今近1萬6千家未提改善計畫，其中農產業群聚702家，縣市政府收件，經濟部請各地特定工廠協會協助，輔導限期內提改善計畫，呼籲業者不要忽視往前走，合法化機會。

林全能率相關主管出席說明會，與嘉義縣特定工廠發展協會理事長陳瑞霖等幹部先舉行會前會，立委陳明文、王美惠、嘉義縣副縣長劉培東、議員詹琬蓁、劉雅文等列席參加，嘉縣市共百餘家未登記工廠業者參加。

為解決農地工廠問題，工廠管理輔導法2019年修法後，讓2016年5 月20日前的既存農地工廠，可申請「特定工廠登記」，但應在3月19 日前申請。經濟部統計，截至1月18日，嘉縣提送納管660家，同意納管396家，提改善計畫116家、核准改善111家，核准特定工廠166家。

依工廠管理輔導法，納管工廠應在3月19日前提改善計畫，實質完成改善消防、環保、水利或水保，取得特定工廠登記，說明會場由經濟部委辦團隊提供計畫撰寫諮詢與收件服務，因提改善計畫截止日3月19日逢假日，順延收件期限至3月20日。

經濟部次長林全能（中）由嘉義縣副縣長劉培東（左）陪同說明未登記工廠提送改善計畫說明會。記者魯永明／攝影
經濟部次長林全能（中）由嘉義縣副縣長劉培東（左）陪同說明未登記工廠提送改善計畫說明會。記者魯永明／攝影
農地違章工廠輔導轉特定工廠登記，申請期限到3月19日，嘉義縣市未登記工廠提送改善計畫說明會。記者魯永明／攝影
農地違章工廠輔導轉特定工廠登記，申請期限到3月19日，嘉義縣市未登記工廠提送改善計畫說明會。記者魯永明／攝影

經濟部 林全 農地

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