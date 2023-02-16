王道銀獲國際評鑑Sustainalytics佳績名列第一

王道銀行獲國際永續評鑑Sustainalytics佳績，為台灣金融業排名第一，並於全台上市櫃公司中排名第三。 圖／王道銀行提供

王道銀行（O-Bank）於國際永續評鑑機構Morningstar Sustainalytics 2023年一月最新公布的ESG風險評等中獲得8.7分的評鑑佳績，根據公司投資人關係整合平台資訊，在台灣金融同業中排名第一，並位列台灣上市櫃公司之排名第三，表彰王道銀行投入永續經營及企業風險控管的卓越表現。

國際永續評鑑機構Morningstar Sustainalytics是全球最具權威性的ESG評鑑機構之一，隸屬基金投資權威評級公司晨星Morningstar，定期衡量包括台灣市值前400大企業、全球超過一萬五千家企業的環境政策、社會績效及公司治理制度等綜合風險與表現。

Sustainalytics ESG評鑑以風險管控主軸，將企業在不同營運面向所遭遇的風險區分為「已控制」、「未控制」及「不可控制」，並於企業整體曝險扣除已控制風險後得出ESG風險分數和評級；ESG風險分數越低，代表公司的ESG風險管控表現越佳。

王道銀行於Morningstar Sustainalytics 2023年一月最新出爐的ESG風險評等獲得8.7分的佳績，王道銀行不僅是台灣唯一屬於近無風險區間的金融業者，更在台灣金融同業中排名第一，並位列台灣上市櫃公司之中排名第三，更是全球受評鑑企業前1%。

王道銀行於此次Sustainalytics ESG風險評等中共有22個指標得到滿分，在永續整合、商業道德、資訊安全、人力資源、產品管理等面向均獲評為近無風險，ESG風險管控能力則為最高等級「Strong」。

此外，王道銀行2020年底全台首創推出「影響力專案」，將消費者的影響力存款專款專用，貸放給經濟弱勢族群；符合資格者可申請小額、低利率且免手續費的影響力貸款，王道銀行更以影響力專案於2022年向國際組織Social ValueInternational申請Social Return on Investment（SROI）認證。

王道銀行日前通過審查，認可影響力專案每投入新台幣1元可以產生等值新台幣5.61元的社會價值，讓消費者在存款的同時也能擁有助人的力量，形成善循環。