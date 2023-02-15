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中小企業還款困難 藍智庫籲延還款期限

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

疫情期間比想像中長，但國發基金近日要求還錢，恐讓中小企業倒閉！」國民黨智庫國政基金會15日召開記者會，呼籲國發基金延長還款期限。群悅科技公司執行長劉子莊表示，疫情比想像中長，許多企業還是撐過來，且並未裁員減薪，希望國發基金能延長先前紓困貸款的還款期限，或是分期繳納。

紓困貸款應分期償還

國政基金會產業暨新創中心召集人簡榮宗表示，行政院針對觀光業缺工與中小企業經營困難，提供薪資補貼與轉型發展專案貸款，但疫情比想像中長，因此如國發基金的紓困貸款、經濟部的營所稅緩繳等措施都將在今年到期，中小企業的還款壓力會非常大，此時再貸款就是「借新還舊」，財務狀況會更惡化。

群悅科技公司執行長劉子莊指出，中小企業沒有減薪或裁員，有獲得國發基金投資特別股支持，代表這些企業都是能在疫情中經營的成功範例，但如今國發基金還款期限將至，加上過去緩繳的營所稅、勞退等費用，對中小企業的現金流是很重的壓力，希望能緩繳本金，或是以分期方式償還。

應鼓勵不減薪企業

布爾喬亞公關顧問公司執行長鄧耀中說，之前的紓困貸款加營業稅、勞保勞退緩繳，形同是雙倍繳款，以他們公司為立，恐瞬間多出1千萬的支出，這對疫情期間堅持不減薪、不裁員的中小企業不公平，呼籲政府能增加獎勵措施，補貼企業主房租等方式，「他們不是不願意還款，」他強調。

「新創企業應該有不同的授信原則！」國民黨立委吳怡玎說，能撐過疫情的業者，其成功模式值得保存，而國發基金去年因台積電獲利297億，這些錢可以協助更多企業發展，未來她會與國發會開協調會，看政府能否給優質中小企業稅賦獎勵，還有輔導新創企業與銀行談還款條件。

吳怡玎也說，國發會紓困貸款收購的特別股，也可以思考一定比例轉換成普通股，或是讓企業釋出一定股份作為還款等方法，協助中小企業降低負擔。

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國發基金 疫情

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