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國人最愛歐美保健食品 產值連五年創高

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
高齡化及健康預防觀念提升，保健營養食品產值連5年創新高。圖／經濟部提供
高齡化及健康預防觀念提升，保健營養食品產值連5年創新高。圖／經濟部提供

經濟部統計處統計，國民重視自身健康與營養補充概念普及、高齡人口逐漸增加，國人對保健食品需求也增加，國內保健營養食品產值已經連續五年創新高，其中主要進口地區為美國歐元區，占進口來源比例七成。

統計處表示，國內保健營養食品產值呈穩定成長，2021年首度超越200億元，達215億元，年增10.3%，並連續4年創歷史新高，2022年1到11月因廠商開拓通路，布局電商市場，加以新品上市與防疫需求增加等因素下，產值更達226億元，已超越前一年全年水準，年增17.4%。

其中，保健營養食品以內需市場為大宗，主要進口來源地區為美國和歐元區。統計處表示，我國廠商生產的保健營養食品約有8成以上供應國內需求，雖然國人很喜歡進口保健營養品，貿易長期呈現逆差，不過自給率也有逐年上升趨勢。

依據海關進出口統計，2022年保健營養食品進口金額為2億7966萬美元，為歷年新高，年增5.5%，主要進口市場以美國和歐元區為主，兩者互有領先，2022年以美國占41.5%為首，年增19.8%最為顯著；歐元區占35.8%居次，年增9.9%，前二大合占7成以上。進口貨品向以「病患用食品」最多，占43.2%，主要來自美國；「嬰兒配方食品及較大嬰兒配方輔助食品」占34.8%次之，主要來自歐元區。

出口方面，東協是我國主要出口市場，出口貨品以「其他保健營養食品」為主，2022年隨疫情趨於常態化，物流及人流管制鬆綁，出口金額升至2252萬美元，年增13.5%，東協占51.9%，年增24.3%，中國大陸與香港占比由2019年49.3%高點降至2022年21.8%，減少27.5個百分點。就出口貨品觀察，以「其他保健營養食品」占84.7%最多，主要銷往東協；「嬰兒配方食品及較大嬰兒配方輔助食品」占13.1%次之，主要銷往中國大陸與香港。

美國 歐元區

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