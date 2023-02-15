數位平台與新聞媒體議價 各媒體公會喊：盡速立法！

大型跨國平台Google、Meta在搜尋引擎、社群媒體無償使用媒體產製新聞內容，又占去七、八成數位廣告，近期各國掀起「新聞有價、平台付費」的熱潮並積極立法，台灣報業、電視廣播電視等媒體公會也集體呼籲，政府盡速「立法！」盼年底前看到草案。

立委范雲、張廖萬堅及林楚茵辦公室今（15）日召開「數位平台和新聞媒體議價」公聽會，邀集數位部、報業公會、雜誌公會、電視學會、衛星廣播電視公會及專家學者到場，

台北市報業商業同業公會理事長陳國瑋強調，「立法」是使數位平台與媒體對話的必要手段，政府在其中應積極推動。其中分潤機制、或者成立特別基金等模式皆持開放態度，惟應必須在透明、獨立、公正的機制下，訂定合理分潤或分配比例金額。

陳國瑋指出，探討此議題不是針對特定跨國平台，現況就是在此記者會現場，許多第一線記者在場，半小時候在Google打出范雲、新聞議價公聽會就會出現很多的新聞，創造許多瀏覽量，但代表的是背後的媒體客戶，正從媒體流向會國平台。

陳國瑋也指出，2010年報業傳統廣告約為119億元降至2021年14億元，去年可能不到10億元，但數位廣告從10年前的85億元提升到2020年482億元，廣告量沒有減少，反而增加，只是流向特定平台，而媒體廣告則大幅減少，因此希望建立公平健康的媒體環境。

陳國瑋表示，報業公會立場是「立法」，是使數位平台與媒體對話的必要手段，政府應積極推動，盼2023年前至少提出草案，主張新聞有價，應該重視大型平台透過數位機制奪取新聞媒體辛苦經營而應該擁有的營收，同時將積極攜手雜誌公會合作，與跨國平台談判，建立夥伴關係，但前提則需互惠共榮，同時期盼任何法案之外，也同意數位平台提出基金模式來善盡企業社會責任，更希望透過透明、獨立、公正的機制下，制定合理分潤及分配比例金額。

電視學會秘書長朱蓓苓認為，跨國數位平台應「取之於台灣，用之於台灣」的精神，公平分潤予國內相關媒體產業。

衛星廣播電視公會秘書長陳依玫則認為，衛廣電視台自2003年以來即投入數位發展，以資源佈建、以快速發展的數位能力來擁抱數位夥伴Google與臉書。遺憾的是，平台規則不透明、變現不成比例。現在需要的是公允善意的產業規則，將國際巨擘口中對本會電視台的夥伴關係，真誠落實。

新聞議價法民間版本，是以澳洲於2021年通過的《新聞媒體與數位平台強制議價法》為主要參考基礎。草案的主要起草人、政治大學法學院特聘教授王立達說明，草案核心精神在於促使平台與媒體儘速進行議價協商，草案條文內容兩大重點分別是「多階段促進談判程序」與「最終強制仲裁機制」。

王立達呼籲，數位部與國內媒體一起攜手投入這部法案的立法工作，和議價談判雙軌同步推動，才能為雙方議價提供堅實的法律後盾，盼下個會期產出草案，立法與談判同步進行。

臺灣大學新聞研究所所長洪貞玲也提醒，「新聞有價」有兩個角度解釋，狹義的是指「價格（Price）」，更廣義的應該是「價值（value）」。新聞價值是新聞對於民主與社會的貢獻，因此需高度的國家政策介入，世界各國以基金方式扶植優質新聞，方為長久之計。

洪貞玲指出，我國過去有廣電基金、現有有線電視基金等制度可參採，NCC亦有針對往網際網路傳播基金等法源。基金來源可以由平台或稅收等多元途徑挹注，基金之分配應以優質基新聞之產製與人才培育為主。

數位部說明工作進程，以支持「新聞有價」概念出發，這段時間持續協助新聞產業與大型數位平台業者進行溝通及協商，相關法律制度與配套的研究亦將列為優先工作項目。

新聞從業人員的勞動權益部分，立委張廖萬堅指出，新聞業起薪每況愈下，20年來記者薪資停滯、人力變少，這和大型數位平台寡占廣告收入不無關係；即便傳統媒體已順應趨勢轉向數位化，然而數位廣告分配不均，僅有少部分流向終端內容產製者。

張廖萬堅表示，支持以立法方式規範大型數位平台應和新聞業協商合理分潤，健全新聞經營環境，使記者有合理的薪資與勞動條件。

全國傳播媒體產業工會理事長嚴文廷表示，目前日益惡化的媒體環境，使得媒體養不起記者、扎實的採訪不再重要，以前記者一天跑好兩則新聞，數位平台出現後，取而代之的是快速的記錄與發稿，即時新聞需求越來越多，一天要發十幾則新聞，不僅工作條件完全不一樣，薪資也是不能比，環境嚴苛，所以留不住人才。

嚴文廷認為，電子媒體也因為24小時新聞輪播，加上推播至網站上，越來越多的新聞產製需求，所以就出現監視器及行車紀錄器類的新聞，新聞內容因為這樣下降，並非記者不努力，而是這樣的要求，記者無法做事情，工作時間更長，但做出來新聞被笑「小時候不讀書，長大當記者」聽起來很心酸。

嚴文廷認為，但媒體重要的是監督、是第四權，內容第一線的產製工作者需要被支持做好新聞，因此各記者公會聯署，呼籲議價過程有勞工參與，同時勞資協商，並提撥部分分潤投入第四權韌性，補助優質報導及調查計畫，並由業者工作者數位平台NGO組織與專家學者共同監督。

記者協會指出，台灣新聞品質普遍不佳、娛樂化及沒有查證等亂象，網路平台攔截商業利益是其中一個原因非全部，主要是部分經營者及主管將流量無限上綱，簡化編輯流程，大量生產點閱高，沒有公共利益的新聞，如果平台願意付錢給媒體機構，是提高流量變現率，這些媒體主及主管會拿來提升新聞品質，還是拿來衝有點閱率流量，但沒價值新聞。

因此記協建議，分配機制應該以平台費用建立鼓勵優質內容的基金，就像創投基金應該是一個孵化器，孵化中小型媒體創業基金，加速行業內自我淘汰，推動創新，而既有媒體機構希望可以開發新方向，例如報導者的兒少新聞或者長時間大範圍國際報導都可以提出專題補助，此外，個人及自由撰稿人需要有機構及協會來代表議價。

記者協會認為，平台巨頭付費給新聞機構，會有大水源源而下，動機良善但可能是巨大破壞，且不必然對新聞工作者有正面影響，因此需把水導向需要的地方。