媒體議價公聽會今登場 首度有勞方代表出席

立法委員范雲、張廖萬堅及林楚茵辦公室今（15）日就「數位平台和新聞媒體議價」議題召開公聽會，邀集相關政府部門、新聞媒體、專家學者、數位平台、以及第一線產製新聞的媒體業勞工代表提供建議。過去，學界、政府部門都曾多次談到媒體議價議題，卻少有第一線記者在媒體議價議題中發聲，這也是第一次在相關會議中，有勞方代表聲音出現。

關於新聞從業人員勞動權益，張廖萬堅指出，新聞業起薪每況愈下，20年來記者薪資停滯、人力變少，這和大型數位平台寡占廣告收入不無關係。即使傳統媒體已順應趨勢轉向數位化，然而數位廣告分配不均，僅有少部分流向終端內容產製者。張廖萬堅支持以立法方式規範大型數位平台應和新聞業協商合理分潤，健全新聞經營環境，使記者有合理的薪資與勞動條件。

全國傳播媒體產業工會理事長嚴文廷也指出，日益惡化的媒體環境，使得媒體養不起記者、扎實的採訪不再重要，取而代之的是快速的記錄與發稿，但媒體重要的是監督、是第四權。因此，他呼籲議價過程必須有勞工參與，並提撥部分分潤投入於「強化第四權韌性」，補助優質報導或調查計畫，並由業者、工作者、數位平台、NGO（非政府組織）與專家學者共同監督。

台灣記者協會也表示，平台付費給媒體，事實上是付給媒體經營者，這個制度是否能夠確保新聞專業工作重建、保障新聞，這也是第一線記者所關注的；此外，建議也加入二次分配機制，也就是以平台費用建立優質報導基金，由專業新聞人管理。

范雲提醒，不論台灣採用何種議價或分潤機制，也都應考量到讓這樣的機制回饋到製作新聞的一線記者身上，確保新聞媒體產業勞工的勞動環境與條件。