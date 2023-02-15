快訊

土耳其毀滅性強震讓地面出現50公尺深裂谷 居民：醒來如見戰場

吳淡如「AI繪圖」在吵啥？AI詠唱師正夯 已有遊戲業開職缺

天然氣船入基隆港如台電所說安全？ 模擬卻撞壁、高風險逾一成

媒體議價公聽會今登場 首度有勞方代表出席

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
立法委員范雲、張廖萬堅及林楚茵辦公室今（15）日就「數位平台和新聞媒體議價」議題召開公聽會，邀集相關政府部門、新聞媒體、專家學者、數位平台、以及第一線產製新聞的媒體業勞工代表提供建議。記者馬瑞璿／攝影
立法委員范雲、張廖萬堅及林楚茵辦公室今（15）日就「數位平台和新聞媒體議價」議題召開公聽會，邀集相關政府部門、新聞媒體、專家學者、數位平台、以及第一線產製新聞的媒體業勞工代表提供建議。記者馬瑞璿／攝影

立法委員范雲、張廖萬堅及林楚茵辦公室今（15）日就「數位平台和新聞媒體議價」議題召開公聽會，邀集相關政府部門、新聞媒體、專家學者、數位平台、以及第一線產製新聞的媒體業勞工代表提供建議。過去，學界、政府部門都曾多次談到媒體議價議題，卻少有第一線記者在媒體議價議題中發聲，這也是第一次在相關會議中，有勞方代表聲音出現。

關於新聞從業人員勞動權益，張廖萬堅指出，新聞業起薪每況愈下，20年來記者薪資停滯、人力變少，這和大型數位平台寡占廣告收入不無關係。即使傳統媒體已順應趨勢轉向數位化，然而數位廣告分配不均，僅有少部分流向終端內容產製者。張廖萬堅支持以立法方式規範大型數位平台應和新聞業協商合理分潤，健全新聞經營環境，使記者有合理的薪資與勞動條件。

全國傳播媒體產業工會理事長嚴文廷也指出，日益惡化的媒體環境，使得媒體養不起記者、扎實的採訪不再重要，取而代之的是快速的記錄與發稿，但媒體重要的是監督、是第四權。因此，他呼籲議價過程必須有勞工參與，並提撥部分分潤投入於「強化第四權韌性」，補助優質報導或調查計畫，並由業者、工作者、數位平台、NGO（非政府組織）與專家學者共同監督。

台灣記者協會也表示，平台付費給媒體，事實上是付給媒體經營者，這個制度是否能夠確保新聞專業工作重建、保障新聞，這也是第一線記者所關注的；此外，建議也加入二次分配機制，也就是以平台費用建立優質報導基金，由專業新聞人管理。

范雲提醒，不論台灣採用何種議價或分潤機制，也都應考量到讓這樣的機制回饋到製作新聞的一線記者身上，確保新聞媒體產業勞工的勞動環境與條件。

數位廣告 范雲 薪資

延伸閱讀

新聞業面臨生存危機 立委、學者：應積極建立分潤機制

林楚茵擬提媒體議價法 批數位部牛步籲建立分潤機制

謝國樑選舉遭控洗錢1億 他告這名立委求償300萬並刊登判決書

梁文傑出任陸委會副主委 林楚茵：為民發聲不因誰改變

相關新聞

媒體議價公聽會今登場 首度有勞方代表出席

立法委員范雲、張廖萬堅及林楚茵辦公室今（15）日就「數位平台和新聞媒體議價」議題召開公聽會，邀集相關政府部門、新聞媒體、...

數位平台和新聞媒體議價公聽會 Google、Meta缺席

立委范雲指出，數位時代來臨，大型跨國平台如Google、Meta，長期在搜尋引擎、社群媒體上，無償使用媒體產製的新聞內容...

媒體議價草案公聽會今召開 平台業者僅以書面表示支持數位內容發展

立委范雲、張廖萬堅及林楚茵辦公室今（15）日就「數位平台和新聞媒體議價」議題召開公聽會，邀集相關政府部門、新聞媒體、專家...

數位平台與新聞媒體議價 各媒體公會喊：盡速立法！

大型跨國平台Google、Meta在搜尋引擎、社群媒體無償使用媒體產製新聞內容，又占去七、八成數位廣告，近期各國掀起「新...

景氣不佳科技業工作數年減13% 人力銀行：屬校正回歸

全世界景氣下滑，美國科技業已出現裁員潮，近來台灣美光科技也因景氣不佳裁員。不過，104人力銀行今（15）日表示，相對於國...

新聞業面臨生存危機 立委、學者：應積極建立分潤機制

立法委員范雲、張廖萬堅及林楚茵今（15）日就「數位平台和新聞媒體議價」議題召開公聽會，會中主要聚焦在應該針對新聞有價這個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦