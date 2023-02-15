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景氣不佳科技業工作數年減13% 人力銀行：屬校正回歸

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
104人力銀行指出，若聚焦與工程師密切相關的三個職類：生產製造/品管/衛環類、研發類、以及資訊軟體系統類的工作機會數，2022年第4季合計有14.2萬個工作機會，僅比前一季的15.4萬個下滑8.2%，仍創五年同期新高。若與2022年第2季的16.1萬個工作機會相比，確實出現回落現象。 圖／104人力銀行提供
104人力銀行指出，若聚焦與工程師密切相關的三個職類：生產製造/品管/衛環類、研發類、以及資訊軟體系統類的工作機會數，2022年第4季合計有14.2萬個工作機會，僅比前一季的15.4萬個下滑8.2%，仍創五年同期新高。若與2022年第2季的16.1萬個工作機會相比，確實出現回落現象。 圖／104人力銀行提供

全世界景氣下滑，美國科技業已出現裁員潮，近來台灣美光科技也因景氣不佳裁員。不過，104人力銀行今（15）日表示，相對於國際科技大廠陸續裁員，台灣影響有限，科技業人才缺口在全體徵才產業中排名第二，2月相關電子資訊、軟體、半導體的工作機會數達16.4萬個，年減13%，可視為最近三年大幅徵才之後的校正回歸。

104人力銀行指出，若聚焦與工程師密切相關的三個職類：生產製造/品管/衛環類、研發類、以及資訊軟體系統類的工作機會數，2022年第4季合計有14.2萬個工作機會，僅比前一季的15.4萬個下滑8.2%，仍創五年同期新高。若與2022年第2季的16.1萬個工作機會相比，確實出現回落現象。

但，104人力銀行認為，近期科技業雖有雜音，但長期數位轉型發展趨勢不變、AI科技日新月異，工程師長期徵才曲線仍然穩健。

此外，104人力銀行還發現，2022年第4季平均每月工程師的工作機會，有48.6%不限工作年資，即徵才企業同時歡迎新鮮人應徵。且2021年入職，曾經擔任「軟體/工程類人員」的上班族，有18.9%是文科背景；五年比例增加7.5個百分點。曾經擔任「工程研發類人員」的上班族，有11.8%是文科背景，五年比例增加增加4.2個百分點。

104人力銀行表示，理工職來自文科生的比例創歷史新高，除了大缺工讓企業大膽啟用文科生之外，文科生擅溝通等軟實力，在理工環境成為柔軟的潤滑劑也是文科生的關鍵優勢。

104人力銀行出，企業挑選工程師，最看重求職者對於程式語言的熟悉度，新鮮人只要夠熟悉程式語言，即使沒有工作經歷，也能成為企業的即戰力。以最近極夯的AI資料科學家必備的九大關鍵職能為例，程式語言、資料庫、網路爬蟲、資料探勘、資料視覺化、機器學習、影像辨識、深度學習、自然語言處理等，若新鮮人在校已具備其中二~三項的專業技能，已可先向企業投石問路。

人力銀行 工程師

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