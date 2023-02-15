中信電池及儲能獲最佳新ETF、最佳創新產品雙料殊榮

中國信託投信近年積極發行創新主題型商品，因應趨勢並滿足投資人多元化的理財需求，2022年推出台灣首檔以電池及儲能為題的「中信電池及儲能ETF（00902）」，在當年度所發行19檔新ETF中，其規模、受益人數成長最快外，符合長期潮流的題材也受國際專業資產管理評比機構之肯定，2023開春即獲得亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management，AAM）兩項產品大獎Best New ETF（最佳新ETF）、Most Innovative Product（最佳創新產品）。

隨環境保護意識提升，電動車是未來全球大趨勢，但中信投信認為，電動車的關鍵設備電池才是核心，正所謂得電池者得天下，瞄準現在到未來的商機，2022年1月推出中信電池及儲能ETF（00902），為台灣首檔以電池為題的ETF， 2022年1月18日成立至今，也立下許多佳績，在2022年的19檔新ETF當中，取得四個第一：規模最大、規模成長最快、受益人數最多及成長幅度最大。

根據CMoney統計，截至2022年12月底，中信電池及儲能ETF（00902）規模募集期間的52.6億元，成長至68.4億元，增幅達29.3%，受益人數方面，也從25,965人成長至46,906人，成長幅度達80%。中信投信表示，儘管2022年全球股市表現不佳，但投資需偏重強池奪鋰，中信電池及儲能ETF（00902）鎖定電動車中上游，相對下游車廠，電池儲能更具進入門檻較高、毛利較大等優勢，能助投資人把握未來這波新能源榮景。

中信電池及儲能ETF（00902）經理人詹佳峯表示，電動車受景氣影響下滑，基本上市場已反映，惟汽車由油轉電仍不可逆，在美國及韓國相關企業帶動下，後續可望持續受惠全球汽車產業轉型，而電動車需求若上升，關鍵核心電池需求量也會隨之上升，當前電池組裝廠進入之技術門檻相對下游車廠高，關鍵原物料鋰礦仍保持一定的領先地位，電動車中上游的毛利率也能維持一定水準。

中信投信表示，投資市場千變萬化，入手不同類型的基金或ETF，可分散風險，達資金穩定度之外，更有助於資產穩健滋長，展望2023年，中信投信將秉持初衷，持續開發創新商品，並在教育領域積極推廣理財知識，期許能為台灣投資市場盡一份心力之外，更能幫助投資人建立投資理財觀念，早一步邁向財務自由。