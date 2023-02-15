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普發現金 2.5萬台ATM就位

經濟日報／ 記者廖珮君齊瑞甄余弦妙／台北報導

政府規畫最快今年4月普發現金6,000元，可能採取上網登記直接入帳、ATM領現金、郵局臨櫃三管道領取，銀行局副局長童政彰昨（14）日說，規劃共有12家銀行共近2.5萬台ATM可以領現金，可領現ATM占比76.5%，等於幾乎有快八成ATM都可以領現金。

目前普發現金，除了可直接撥入金融帳戶、到郵局臨櫃請領外，現在還開放在全台指定ATM提領現金。12家可供ATM提領的銀行，包括台銀、土銀、合庫、第一銀、華南銀、彰銀、兆豐銀、台企銀等八大公股行庫，及國泰世華銀、中信銀、台新銀和郵局，合計共2萬4,922台ATM。

童政彰說，金管會已請各ATM設機行，依照規劃的作業期程完成系統調整、測試及正式上線，上線後應妥適控管行內外ATM狀況，提高ATM補鈔頻率，備置充分及專責客服人力，並預先針對極端情境妥適規劃相關因應措施。

據金管會2022年11月底統計，全台ATM共3萬2,574台，其中ATM台數前五大，以中國信託商銀7,046台居冠、國泰世華銀5,080台，台新銀4,303台，郵局3,197台、合庫1,190台，合計可以領現的12家總共近2.5萬台。

為了還稅於民，立法院上會期已初審通過的《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》草案，尚待二、三讀。

ATM 郵局

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