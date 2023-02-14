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允能風場財務危機何解？研訓院建議銀行團「債轉股」

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導
台灣金融研訓院/提供
台灣金融研訓院/提供

台灣金融研訓院今(14)日發布報告指出，允能風力發電公司採專案融資(project finance)的離岸風電興建計畫，日前驚傳進度因疫情與工程意外等因素進度落後，財務嚴重透支引；報告建議銀行團將部分放款「債轉股」，小規模增貸，換取允能的大股東天豐新能源的增資承諾。

台灣金融研訓院在這篇名為《從專案融資的邏輯談允能財務危機的處理》的報告中提到，據聞債權銀行團間對允能聯貸案有不減債、不降息、不增貸、不延長借款期限等四不」共識，並且希望允能的母公司天豐能夠負責增資來完成後續工程。

天豐目前尚未明確表態是否願意進行增資。但可理解的是，銀行團與天豐之間會有一段「膽小遊戲(chicken game)」的互動。彼此都希望對方會因為害怕之前的投入血本無歸，因此在後續的增資增貸中多出一點力，那麼自己就可少出一點力。當然最壞的結局就是雙方都堅持由對方來善後，結果就是雙方之前的投資都石沉大海。

報告中針對銀行團可能採取的三種立場，對應天豐可能採取的三種立場，總共有九種可能組合。再來分析這九種組合的可行性與限制，提出對整個社會最佳的解決方式。

事實上要求銀行再行增貸的困難，除了銀行的意願外，另外銀行法對銀行放款集中度的限制也是必須考量的。並且對此案的增貸，也可能排擠到對其他離岸風電專案的放貸。因此比較可行的方式是，銀行將部分放款進行「債轉股」，小規模增貸，換取天豐增資的承諾。

為了提高天豐增資的誘因，允許天豐可以適度減少持股比率，以釋股籌措增資的資金。

至於各種組合方案的具體比率，這應該雙方開誠布公的協調，並核實推估完工所需再投入資金。之前因為疫情造成工程延宕的因素已經不再，並且施工的學習曲線也已經轉向較佳的方向。因此不能以過去已完工所使用的經費，等比率來推估未來完工所需的資金。

都無法解決的話，銀行團可能就要評估介入權(step-in right)的行使。但以現階段的條件，銀行團想接手相關資產後再轉賣給其他開發商或是自己經營，恐怕都不容易。

天豐集團若不進行增資完成此計畫，不但重傷其企業形象，對於台灣後續的風場開發之籌資，也將成為一大障礙。

增資 離岸風電

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