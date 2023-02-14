工研院電動車充電技術研發 獲和泰、士電注資

經濟部今（14）日宣布，在經濟部科技專案補助之下，工研院提供具專利的充電技術，獲得和泰集團、士林電機投資，共同成立國內第一個專業充電服務暨營運軟體公司「充壩」(Gochabar)，開創次世代智慧型充電服務市場。

經濟部技術處處長邱求慧表示，據Reportlinker研究，全球充電樁由2022年235.4萬座到2027年將翻數倍達到1462萬座，未來公共場域的充電服務市場勢必興起，因此經濟部這次結合起而行綠能及工研院的充電技術，也成功吸引和潤+和泰、士林電機分別為占40%、20%股份，投資創立新公司「充壩」，主要供應智慧充電服務系統，並聚焦於社區大樓、企業建置、公共建置等系統整合服務的三大市場。

邱求慧說，此次技轉的專利可針對個別電動車主動式充電調節控制，尤其對大型充電站能產出更大效益，將協助國內產業建構「智慧充電服務」軟硬實力，有利競逐國際市場。

「充壩」未來將提供充電系統技術服務，連結在地營運商實務經驗及海外資源，將發揮電能模組充電專利，可因應大型充電站的需求客製化、提供最佳充電解決方案。

工研院協理胡竹生表示，在經濟部技術處支持下，工研院在2017年衍生新創公司起而行綠能，創下台灣充電樁市佔率高達六成佳績之外，此次工研院讓與起而行綠能由科專計畫所布局的充電相關專利，具備「非均流充電」的技術獨特性，獲得國內產業龍頭注資新創成立充電營運相關軟體專業公司「充壩」，進而將具有科研DNA的充電樁外銷歐、日、東南亞，甚至進入美洲市場。

起而行綠能董事長簡金品表示，起而行是台灣唯一提供電動二輪、四輪、與八輪完整產品線的設備商，多年來採OEM與ODM發展策略，投入3000萬餘元承接科專研發成果技轉及設備系統的整體配套，已能夠提供多家車廠及約10家營運商貼牌使用，累計汽、機車充電椿出貨功率已達30000及10000kw，現已獲得美國一家能源商三年供貨訂單，遍及加州、佛州、德州，第一年出貨目標1000台超級快充。