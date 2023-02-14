住宅政策射三箭 立委：恐墊高房價、變相幫建商銷庫存

繼傳出行政院擬周四拍板房貸補貼方案並以「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果」特別預算來支應，內政部也推出「新住宅政策三支箭」，內容包含：租金補貼2.0、社會住宅規畫及房貸利息補貼等住宅政策。但，卻被民眾詬病為補貼大撒幣政策。對此，民眾黨籍立委張其祿今（14）日表示，蔡政府喊了六年多的房市三箭，現在再喊「新房市三箭」？那之前的三箭是都射到太平洋裡去了嗎？

張其祿指出，當前既然有超徵稅收，不該再繼續以盲目大撒幣解決青年人及弱勢族群住的問題，與其以花完就無效補貼來治標，不如善用多出來的資源及超徵稅收加速興建公宅、甚至以合理價格購買既有住宅整新作為公宅使用，以提高公宅供給率，並有效解決租屋黑市問題，才能真正對國民住的問題治本、降低民眾的怒火。

張其祿表示，過去有「民眾曾嘗試申辦租屋補貼，房東卻威脅漲房租案例」案例發生，「租屋黑市、房客為弱勢」的情形在政府難以根治下，租金補貼政策難以達到目標族群；而2022年啟動的300億租金補貼政策成效不彰，根源問題還是過高房價墊高租金，台北市及新北市的「房租所得比」仍高達35%及29.5%。當房客大部分的收入都被居住成本吃掉了，政府如果再以租金補貼的治標政策，超徵稅收多出的資源可能都挹注回「持有租屋的房東、資產階級及銀行」手裡，還可能繼續墊高租金及房價，明顯與將「社會財富重分配」之目的背道而馳。

張其祿坦言，再從青年購屋及房貸補貼來看，政府若用「疫後條例特別預算」這種「一次性、不穩定、資源有限」預算來支應，首先就會遇到「誰拿到誰幸運？」這種分配「公平性」及「合理性」問題。其次，原本期盼修正平均地權條例上路後，惡性高房價已傳出平抑消息，如今政府打算以公帑協助青年買房（還限定一定年限內），不但容易補貼到早已準備有頭期款資金的資產階級，更可能無形之中再墊高已呈下降趨勢的房價，還變相幫建商銷庫存，這不就是一種 「劫貧濟富」？