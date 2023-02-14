助大專生就業！勞部推就業學程2.0、預聘制 學校企業青年皆有補助

為協助在校青年順利銜接職場，並提升大專在校生實務技能及軟實力，勞動部推出就業學程升級版，改變就業學程模式，導入業師、工作崗位訓練(On-the-Job-Training)及關鍵就業力課程，並結合首度推動的「大專青年預聘計畫」，透過補助學校辦理學程經費及企業辦訓費用，鼓勵學校及企業共同參與。112年度計畫自即日起受理申請至112年3月17日止。

勞動部表示，為了強化在校生實務經驗，「就業學程2.0」是將學程模式分為「實務學程模式」及「訓練學程模式」，兩種模式都需要辦理至少360小時的工作崗位訓練，以確保課程訓練成效。

勞動部說明上述兩種模式不同之處。「實務學程模式」以產學合作實務課程為主，而「訓練學程模式」則是包含關鍵就業力課程，培養軟實力。學校每開辦一個「實務學程模式」學程分別可獲得最高80萬元、開辦「訓練學程模式」學程可獲30萬元的補助；另為鼓勵企業參與辦訓，課程期間並補助企業辦訓費用，最長補助12個月，每訓練一人最高補助7.2萬元。此外，也提供學校媒合學生留任獎勵金，每成功媒合一名青年留任企業，即可獲得2,000獎勵金。

勞動部表示，為鼓勵青年投入國家重點產業，更將業界資源提前導入校園，針對畢業前一年的大專校院在校生，若參加由符合5+2創新產業、AI、5G等重點產業與大專校院合作開設的「就業學程2.0」課程，並由企業預先聘僱，參訓青年在訓練期間則提前卡位成為企業正式員工，不僅在資深職場導師的指導下提升實務職能、累積個人學習履歷，而畢業後如以正職留任企業滿一個月，青年可獲得1萬元留任獎勵金。

有意願參與計畫的企業及大專校院，歡迎直接致電勞動部勞動力發展署所屬各分署洽談合作辦訓事宜，亦可至青年職訓資源網查詢更多計畫資訊，或撥打免付費客服專線0800-777-888。