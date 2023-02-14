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晶碩將在越南設廠 分散兩岸地緣政治風險是主要考量

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

晶碩（6491）董事會通過將投資3,500萬美元（約新台幣10.51億元）在越南設立子公司。晶碩表示，公司計畫要在越南投資興建新廠，目前地點還在看，會在越南設新廠主要是考量地緣政治風險，尤其晶碩在中國大陸的營收比重已來到40%，兩岸政治風險的不確定性高，因此透過設立第三生產基地以分散風險。

晶碩表示，越南設新廠可以分散生產風險，另外越南出口東協國家和中國大陸都是0關稅，也有稅務優惠上的考量。由於晶碩越南的投資案還在初始階段，預計從找地到興建廠房、再到正式投產也要二年以上的時間。

越南投資近年愈來愈熱門，國內許多電子大廠也都有在越南生產，對當地人力素質的提升有所助益。另一方面，晶碩產線的自動化水準高，也有助解決部分人力素質的問題。環顧市場同業，目前到東南亞設廠的不多，僅視陽（6782）以馬來西亞為主要生產基地。

晶碩生產基地主要在台灣，包括產量最大的龜山廠，以及今年初開始小量投產的大溪廠，不過，其實在大陸也有生產基地，二年前晶碩在江蘇南通也設置了一個廠，過去是以倉儲為主要目的，不過，鑒於兩岸政治風險的不確定性，今年也開始導入和擴充設備，已有小量生產，除了分散風險也為長線作布局。

越南 晶碩

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