美國CPI恐上揚？法人：市場不確定、經濟見衰退，1標的備受關注

美國將公布消費者價格指數（CPI）報告，市場預估可能月增0.5%、創三個月以來最大漲幅，部分是起因於汽油價格上揚；核心CPI將連續第二個月呈現月增0.4%，年增率為5.5%。根據Refinitiv統計，投資人對美國1年後通膨率的預期，自1月就業報告公布前的2.4%上修至3.9%。法人觀察，就目前情勢來看，今年尤其上半年來講，仍不免受通膨、升息等雜音干擾，大環境景氣依舊處在不明朗的狀態，投資人可多將目光放在收益相對穩健、中長線波動相對股票低的債券商品，以「加債+養股」方式，透過股債配置靈活應對並增強資產的抗震及保護力。

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金基金經理人吳艶琴表示，2023年還是多空雜陳的一年，在去年數次大幅升息下，美國市場今年陷入衰退的壓力不小，服務業通膨降溫緩慢可能延長聯準會維持緊縮的時間，這樣的不確定性加大當前的市場波動。回顧歷史經驗，近40年美國GDP成長率低於0、或大幅下滑的五個期間，投資等級債券其實都有雙位數以上的好表現，包括1981-1982年通膨及貨幣緊縮情形時大漲35%、1990-1991年上揚12%、2000-2001年科技泡沫時上漲18%、2008-2009年金融海嘯時上揚20%、2020年爆發新冠疫情時上漲14%。可見即便經濟下滑，信用評級屬高評等的投資等級債仍有好表現，而如今面對經濟恐有衰退之虞，反而提供了一個布局好機會，預料今年投資等級債將有不錯的表現。

吳艶琴表示，其實投資等級債跟美國政府公債的波動度是差不多，截至2月13日ICE美銀美國投資級債券指數的持有至到期的殖利率逾5%，且過去10年投資級債幾近零違約，有助提供穩健債息，在目前債券價位低於歷史平均的狀況下，未來還有資本利得回報可期。

法人說，市面上債券基金商品相當多，可特別留意聚焦成熟市場、有較明確投資期間及目標收益率的目標到期債券基金，因為目標到期債券基金通常採取低周轉率的投資方式，基金投組構成變化也相對較少，也因此債券存續期間將隨著債券的存續年限縮短而逐年降低，整體來看，對利率風險也隨之降低，加上如今債劵價格來到相對低檔，現階段投資等級債券殖利率已彈升至5%以上，是過去十年來難得一見的水準，透露出可積極布局的機會浮現，建議投資人不妨多加留意。