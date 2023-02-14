快訊

吳淡如戰翻網友 內行人曝「電腦繪圖者不喜歡AI繪圖」真正原因

評／如何成為好情人？心理作家指關鍵在心態

經典賽／王建民重登投手丘畫面曝光！網：眼淚都快流出來了

經濟部工研院研發成果 獲和泰、士電注資共創充壩公司

經濟日報／ 記者李珣瑛 / 台北即時報導
經濟部工研院研發成果 獲和泰、士電注資共創充壩公司。記者李珣瑛/攝影
經濟部工研院研發成果 獲和泰、士電注資共創充壩公司。記者李珣瑛/攝影

經濟部今（14）日宣布，在經濟部科技專案補助之下，電動車充電領域再創新局，工研院提供具專利的充電技術，獲得車業龍頭和泰集團、機電大廠士林電機投資，共同成立國內第一個專業充電服務暨營運軟體公司「充壩」（Gochabar），引領產業開創次世代智慧型充電服務市場！

經濟部技術處處長邱求慧表示，技術處長期透過科技專案協助產業技術升級，自2008年起便投入電動化技術研發，已累積超過千件自駕與電動車的專利。據Reportlinker研究，全球充電樁由2022年235.4萬座到2027年將翻數倍達到1,462萬座，未來公共場域的充電服務市場勢必興起，因此經濟部這次更擴大戰果，結合起而行綠能及工研院的充電技術，也成功吸引知名企業（[和潤+和泰]，[士林電機]分別為佔40%和20%）投資創立新公司，主要供應智慧充電服務系統，並聚焦於社區大樓、企業建置、公共建置等系統整合服務的三大市場。此次技轉的專利可針對個別電動車主動式充電調節控制，尤其對大型充電站能產出更大效益，將協助國內產業建構「智慧充電服務」軟硬實力，有利競逐國際市場。

工研院協理胡竹生表示，工研院是扶植新創團隊的搖籃，在經濟部技術處支持下，工研院在2017年衍生新創公司起而行綠能，創下臺灣充電樁市佔率高達六成佳績之外，此次工研院讓與起而行綠能由科專計畫所布局的充電相關專利，具備「非均流充電」的技術獨特性，獲得國內產業龍頭注資新創成立充電營運相關軟體專業公司「充壩」，進而將具有科研DNA的充電樁外銷歐、日、東南亞，甚至進入美洲市場，帶領電動車充電產業競逐國際市場！

起而行綠能董事長簡金品表示，起而行是臺灣唯一提供電動二輪、四輪、與八輪完整產品線的設備商，多年來採OEM與ODM發展策略，投入3,000萬餘元承接科專研發成果技轉及設備系統的整體配套，已能夠提供多家車廠及約10家營運商貼牌使用，累計汽、機車充電椿出貨功率已達30,000及10,000kw，現已獲得美國一家能源商三年供貨訂單，遍及加州、佛州、德州，第一年出貨目標1,000台超級快充。

今天成立的「充壩」，未來將提供充電系統技術服務，連結在地營運商實務經驗及海外資源，將發揮電能模組充電專利，可因應大型充電站的需求客製化、提供最佳充電解決方案之強項，引領國內電動車充電產業競逐國際市場。

工研院 經濟部 電動車

延伸閱讀

和泰集團、仰德集團及起而行成立「充壩」 搶充電商機

避免下市危機 中福拚4月2日前完成財報

台灣美光員工突遭辭退掀熱議 經濟部官員透露公司裁員計畫

工研院以科技助攻農產品 辦愛心義賣捐公益

相關新聞

遭爆拖欠薪資 資安院：3月初就會撥發

上周甫剛揭牌的國家資通安全研究院遭爆推欠薪資，對此，資安院今（14）日指出，數位發展部刻正進行後續經費核發到資安院的行政...

看住宅三箭 謝國樑：年輕人買房負擔大正面看待林部長

房價高居不下，內政部長林右昌昨天端出住宅政策「三支箭」，基隆市長謝國樑今天表示，年輕朋友薪水沒有漲，買房的確是很大的負擔...

中央「住宅三箭」助購屋 盧秀燕：與台中「不謀而合」

內政部長林右昌昨端住宅政策「三支箭」，包含「租金補貼」、「房貸支持」及「青年購屋基金」；台中市長盧秀燕表示，內政部這方案...

通膨擔憂再現 全球資金退潮

聯準會官員接連的鷹派談話衝擊全球股市普遍走跌，加上Alphabet旗下AI聊天機器人Bard出錯、Lyft發表保守財測，...

大齡轉職／海外就業版圖變了！他返台2年決定重回越南原因曝光

凱杰（化名）今年31歲，2017年曾在越南台商製鞋工廠工作三年，2020年娶了越南老婆，也存了一點錢，決定回到台灣工作，沒想到回台後，被低薪資及高房貸打趴，去年底決定重新回越南工作，「看起來還是外派才能存到錢，越南房價比較便宜，也可以快點買房」。 「外派又熱起來了！」專家表示，國人海外就業意願極高，但美中大戰及疫情過後，海外就業版圖明顯變了，未來上班族想赴海外就業看好的市場有哪些？外派薪資行情又是如何？…

買軟體送硬體時代來臨 估面板業今年仍低度復甦 春燕何時才來？

疫情期間一度享受到紅利的面板產業，紅利從2021年下半年開始消退，2022年更是屋漏偏逢連夜雨，面臨俄烏戰爭開打、中國大陸疫情封控、全球通膨升溫，讓面板廠開始陸續減產，而來到今年恐仍得繃緊神經，面對極具挑戰的一年，究竟何時能看到春燕？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦