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美食-KY挾兩大利多股價攻頂 券商按讚調目標價至180元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

餐飲股近期在市場上大吃四方財，多檔高價餐飲股輪動向上，比價較勁意味十足。美食-KY（2723）今（14）日成多方追捧標的，早盤股價快速攻上漲停，雖未能鎖住，仍保持高檔震盪。市場主要看好，美食-KY兩大利多，一是美國門市同店營收增速，元月成長10%以上，二為中國大陸市場在解封後，有國內券商調升其目標價，由122元調升到180元，維持評等「增加持股」。

美食-KY日前公告元月份合併營收17.8億元，創28個月以來新高；較去年同期成長6%，是五年來最佳的元月表現。主要是美國85ºC同店來客數的年增率連續七個月攀升，1月份甚至達雙位數，帶動當地營收續寫同期新高。對比2022年的高基期，北美市場元月貢獻的合併營收還是較去年同期強勢成長至少三成。

至於中國大陸的營收動能，也提前看到改善，年減幅度收窄至低個位數，是近一年來的最佳水準。市場看好，隨著中國大陸刺激經濟的政策持續發揮效果，上半年85ºC大陸市場重回成長的步調也可望加快，有利美食-KY合併營收表現。

法人表示，美食-KY美國門市業績動能強勁，加上中國大陸市場在解封後亦有改善，看好該公司的營益率和獲利經過兩年的衰退後，將重返成長軌道。並看好85ºC美國門市有持續漲價的空間，不論對同店營收或是毛利率改善都將帶來正面效益，前景看俏。

營收 美國

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