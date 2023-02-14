和泰集團、仰德集團及起而行成立「充壩」 搶充電商機

解決電動車的里程焦慮，成為電動車發展的新趨勢，工研院提供充電技術，和泰（2207）集團、士電（1503）及起而行合作，成立國內第一個專業充電服務暨營運軟體公司「充壩」(Gochabar)。

仰德集團副執行長謝漢章表示，電動車的充電需求這是一個全新的市場商機，這次合作結盟是『強強強結合』，工研院的技術加持，加上士電是全球知名的電力系統重要設備供應商，和泰車集團代理的汽車品牌Toyota是國內汽車銷售市占最大的業者，這個『強強強聯盟』成立充壩公司，未來一定非常有競爭力，也能解決消費者對充電里程焦慮問題。

經濟部推動電動車領域大突破，經濟部技術處處長邱求慧表示，全球充電樁由2022年235.4萬座到2027年將翻數倍達到1462萬座，未來公共場域的充電服務市場勢必興起，結合起而行綠能及工研院的充電技術，和潤（6592）及和泰持有40%，土林電機加起而行占60%，投資創立新公司「充壩」主要供應智慧充電服務系統，並聚焦於社區大樓、企業建置、公共建置等系統整合服務的三大市場。