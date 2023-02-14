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和泰集團、仰德集團及起而行成立「充壩」 搶充電商機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
今天成立的「充壩」，未來將提供充電系統術服務。記者黃淑惠/攝影
今天成立的「充壩」，未來將提供充電系統術服務。記者黃淑惠/攝影

解決電動車的里程焦慮，成為電動車發展的新趨勢，工研院提供充電技術，和泰（2207）集團、士電（1503）及起而行合作，成立國內第一個專業充電服務暨營運軟體公司「充壩」(Gochabar)。

仰德集團副執行長謝漢章表示，電動車的充電需求這是一個全新的市場商機，這次合作結盟是『強強強結合』，工研院的技術加持，加上士電是全球知名的電力系統重要設備供應商，和泰車集團代理的汽車品牌Toyota是國內汽車銷售市占最大的業者，這個『強強強聯盟』成立充壩公司，未來一定非常有競爭力，也能解決消費者對充電里程焦慮問題。

經濟部推動電動車領域大突破，經濟部技術處處長邱求慧表示，全球充電樁由2022年235.4萬座到2027年將翻數倍達到1462萬座，未來公共場域的充電服務市場勢必興起，結合起而行綠能及工研院的充電技術，和潤（6592）及和泰持有40%，土林電機加起而行占60%，投資創立新公司「充壩」主要供應智慧充電服務系統，並聚焦於社區大樓、企業建置、公共建置等系統整合服務的三大市場。

今天成立的「充壩」在未來將提供充電系統術服務，結在地營運商實務經驗及海外資源，將發揮電能模組充電專利，可因應大型充電站的需求客製化、提供最佳充電解決方案之強項，引領國內電動車充電產業競逐國際市場。

經濟部技術處處長邱求慧表示，未來公共場域的充電服務市場勢必興起。記者黃淑惠/攝影
經濟部技術處處長邱求慧表示，未來公共場域的充電服務市場勢必興起。記者黃淑惠/攝影
今天成立的「充壩」可因應大型充電站的需求客製化、提供最佳充電解決方案。記者黃淑惠/攝影
今天成立的「充壩」可因應大型充電站的需求客製化、提供最佳充電解決方案。記者黃淑惠/攝影
仰德集團副執行長謝漢章表示，搶攻全新充電商機，這次的結盟是『強強強結合』。記者黃淑惠/攝影
仰德集團副執行長謝漢章表示，搶攻全新充電商機，這次的結盟是『強強強結合』。記者黃淑惠/攝影

電動車 工研院

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