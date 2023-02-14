成功迎接「2025年IAPCO年會」來台北 北市要做會展產業最強後盾

台北市政府觀光傳播局日前攜手中央、地方及民間，成功爭取2025年「國際專業會議公司協會（IAPCO）」年會來台北。觀傳局今（14）日表示，未來也會全力協助該國際會議來台辦理的各項事務，包含依照會議宣傳推廣、舉辦各階段，提供不同推廣品、票券及經費協助等，讓來台參與2025年IAPCO年會的貴賓們，能順道在台北觀光，體驗台北優質的會展城市風貌。

觀傳局指出，IAPCO（International Association of Professional Congress Organizers）是會議籌辦者和國際性會議管理人員的專業協會，會員共有138個專業會議籌辦公司、遍及38個國家；今年IAPCO年會已於2月6日至9日在以色列耶路撒冷舉辦，而經濟部國際貿易局、中華國際會議展覽協會結合集思會展事業群及艾力得國際會議顧問股份有限公司等2家IAPCO台灣本國會員共同爭取，順利擊敗埃及等勁敵，確定「2025年IAPCO年會」來台舉辦，預計吸引逾百位會議產業菁英齊聚台北。

觀傳局說，台北市因低犯罪率、自然美景、清新空氣及豐富的美食與文化，被紐約時報列入「2023年最值得去的52個地方」，事實上台北市更擁有健全的MICE環境（會議Meeting、企業會議暨獎勵旅遊Incentive Travel、大型會議Convention及展覽Exhibition），並在科技資訊、5G網路服務領域為領頭羊，不僅能提供優質的混合型會議、多媒體互動會展服務，更有獨特的人文風景及特色美食，可滿足全世界會展產業的需求。

觀傳局也分享，成功爭取2025年IAPCO年會，對北市來說意義非凡，不僅能將台北市會展成功經驗輸出、使會展產業蓬勃發展，更可帶動商務觀光收入；未來也將繼續與中央協力，結合各界資源共同推廣，讓台北市成為國際MICE活動首選目的地。