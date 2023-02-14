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台電：核電退場 非虧損擴大原因

聯合報／ 記者黃有容鍾泓良／台北報導
核電示意圖。圖／聯合報系資料照片
核電示意圖。圖／聯合報系資料照片

電價費率審議會預計三月下旬開會決定四至九月電價是否調漲，台電昨天表示，去年受到俄烏戰爭影響，國際燃料價格暴漲，不分能源結構與發電占比，各國電業都面臨虧損與調漲電價的壓力，並非因為核電除役造成虧損擴大。此外，今年一月各項燃料價格變動極大，電價審議會將綜合考量能源未來走勢、社會及民生影響後做出決定。

對於電價方案版本，包括「凍漲」、「民生、工業雙漲」、「民生不漲、漲工業」、「漲大用戶」等四種情境，知情人士指出，台電已拿到政府一千五百億元增資及超徵稅收補助，考量近期物價民怨、明年總統選舉及國際燃料價格走跌，凍漲最不會激起民怨。

知情人士分析，考量到物價、民怨及用電正義角度，不可能出現只漲民生可能性，「要漲，也是選擇先漲有賺錢、用電最多的工業用電。」若比照去年六月，僅調漲用電一千度以上的住宅及工業用電的電價，對解決台電財務困境如杯水車薪。

台電表示，台電前年燃料成本二九二四億元，去年翻倍暴增為六一六三億元，全年虧損二六七五億元。因國際燃料價格大漲致電業虧損，已成為全球性現象，台電並非特例。

電價 台電 俄烏戰爭

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