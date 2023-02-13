經部：核二2號機停機 大潭8號、通霄小機組夏天前可上線

在野黨召開記者會批評能源政策，經濟部指出，核二2號機依法停機時，由於台電已經調整歲修時間因應，除了5月底前，至少4座主要機組上線供電外，各界關注的大潭8號機、通霄小型機組，增加裝置容量大於核二2號機停機的裝置容量，可持續確保供電穩定。

經濟部說明，台灣目前仍有核電運轉，並且依照「核子反應器設施管制法」規定，規劃既有核電廠運轉至使用年限。經濟部指出，核二1號機因燃料池滿，無法興建乾貯設施，甚至只好提早停機。未來2號機也會面對停機之後，因為沒有空間，所以用過核廢料無法取出反應爐的問題。顯見新北市府的反對、地方民意的看法，對核電使用，尤其是核廢料議題的高度爭議，非常需要中央地方共同合作、解決問題。

經濟部強調，台電規劃今年歲修期程時，已將核二2號機停機的時程計算進去。考量去年下半年、今年上半年用電需求較低，為因應下半年景氣復甦機率，相關歲修甚至提早。預計在5月底前，包括協和4號機、通霄3號機、台中7號機、南部3號機等等，都會歲修結束、陸續加入供電。同時，今年也新增通霄小型機組及大潭8號機，合計130萬瓩上線運轉外，大於停機的核電機組裝置量。另外再生能源持續併網，搭配高水位慣常水力操作，夜間抽蓄水力調節，以及需求面管理措施方案施行，可確保供電穩定。

經濟部表示，至於天然氣存量一事，目前國內天然氣存量為11天、高於法定存量，且中油公司自多國採購氣源、多重運送路線，各界關注去年中國軍演時的能源安全，而彼時各項船運也如常進行，並無異常。