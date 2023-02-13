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永豐首度主辦儲能聯貸案 攜北基旗下三陸儲能

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
永豐銀行綠色金融服務再下一城，今（13）日宣布統籌主辦首宗儲能聯貸案、協助打造全台最大單一儲能電廠。圖為永豐銀行總經理莊銘福（右）、三地集團執行長暨三地能源副董事長鍾育霖（中）出席聯合授信簽約儀式。 照片提供／永豐銀
永豐銀行綠色金融服務再下一城，今（13）日宣布統籌主辦首宗儲能聯貸案、協助打造全台最大單一儲能電廠。圖為永豐銀行總經理莊銘福（右）、三地集團執行長暨三地能源副董事長鍾育霖（中）出席聯合授信簽約儀式。 照片提供／永豐銀

永豐銀行綠色金融服務再下一城，今(13)日宣布統籌主辦首宗儲能聯貸案、協助打造全台最大單一儲能電廠，朝台灣2050年淨零排放目標大步邁進！永豐銀行表示，永豐擔任北基國際子公司三陸儲能新台幣47.5億元、6+2年期儲能電廠聯貸案的額度與擔保品管理銀行，資金將投入興建高雄牛潮埔170 MW（Megawatt：百萬瓦）案場，預計明(2024)年執行台電併網作業，其單日儲存電量約31.8萬度，相當於3萬家庭戶單日用量。永豐銀行將持續發揮金融影響力，加速台灣能源轉型、共創永續家園。

永豐首度主辦儲能聯貸案　全台規模最大

去(2022)年政府公布2030年台灣儲能目標，電網端與發電端合計為5,500 MW。永豐銀行表示，自2012年起積極推廣綠色金融服務，太陽能光電融資餘額居業界第一，去年起更創業界之先，啟動儲能裝置融資服務，加上由北基國際子公司－三陸儲能全新建置的高雄牛潮埔170 MW儲能案場，永豐銀行迄今融資儲能電廠總裝置容量已達647 MW。本案場正式啟用後，預料將有助於強化電網韌性、緩解尖峰供電壓力，達成削峰填谷的高效率運用，為台灣能源發展做出具體貢獻。

多元綠色金融服務　建構永續金融生態圈

永豐銀行進一步指出，旗下綠色金融服務除創能、儲能外，還包括協助能源業者打造地方回饋金信託專戶架構，妥善管理回饋地方的專款；首創綠電交易平台導入信託架構，提升綠電用戶、發電業及售電業三方的交易便捷與安全性，達成多方共贏局面，實現「翻轉金融　共創美好生活　Together, a better life.」企業願景。

永豐銀行 聯貸案 電廠

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