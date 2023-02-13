傳出退出台灣市場 JERA：持續貢獻台灣能源轉型

據《日經新聞》，在台灣參與離岸風電建置的日本捷熱能源（JERA）考量到建設成本飆升及台海局勢緊張，將出售所持44%的海鼎離岸風電計畫的股權，被解讀為將退出台灣市場。對此，JERA發布聲明，重申會對於台灣現行專案的堅定承諾，持續為台灣能源轉型做出貢獻。

JERA在台灣共有投資三個風場，分別為海洋風電、海能風電及海鼎離岸風電計畫。海洋風電總裝置容量為128MW（百萬瓦）已於2019年完工，其中JERA持股32.5%；海能風電裝置容量為376MW，JERA持股49%，為2月初全數完工。

海鼎離岸風電計畫總潛在裝置容量上看2GW，原本為JERA與科理歐合資開發，其中JERA持股約44%。

針對外界傳聞，JERA發布聲明，重申對於台灣現行專案之堅定承諾，但並未針對出售股權，退出台灣市場及已完工的海洋風電、海能風電兩風場後續做出任何說明。

JERA聲明指出，台灣擁有豐富風力資源，引領亞太區離岸風電發展並積極推動能源轉型，「重申我們對於台灣現行專案的堅定承諾，並戮力與合作夥伴一同確保各個專案成功交付與運營，持續為台灣能源轉型做出貢獻。」

JERA退出台灣市場傳言並非首次傳出。JERA與科理歐永續能源（Corio Generation）去年6月浩浩蕩蕩宣布雙方要再度攜手，推出海鼎計畫。然而，等到9月區塊開發招商截止時，僅有科理歐單獨送件，原本傳出的合作夥伴JERA卻消失得無影無蹤。

對於當時已經被影射退出台灣市場，當時JERA聲明表示，離開台灣離岸風電市場的市場傳言並非正確，「JERA 全心投入在台投資，並致力與合作夥伴共同成就現行專案在建設、執行和運維等多面向的成功。」

對此，經濟部能源局回應，JERA目前在台灣投入海洋風電及海能風電兩風場，兩案均已完成建置，是否對外出售風場屬於廠商商業決定；至於退出海鼎離岸風電計畫，這是去年遞件就已清楚狀況，科理歐也承諾會再找到新的合作夥伴。