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林右昌推「青年購屋積金」 幫年輕人籌買房第一桶金

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導
內政部長林右昌（右4）下午前往國家住宅及都市更新中心視察／陳姿穎攝影。
內政部長林右昌（右4）下午前往國家住宅及都市更新中心視察／陳姿穎攝影。

內政部長林右昌今(13)日下午前往國家住宅及都市更新中心視察，他承諾推出新住宅政策「青年購屋積金」的支持機制，要讓年輕人透過自己努力及政府支持，買到適合的房屋。而政策適用的總價金額、購屋者年所得等適用範圍，待行政院做最後確認，定案後會再向外界報告。預計最快周四就會有答案。

林右昌說，為了支持年輕人買得起房，內政部將建立青年購屋「積」金制度，讓有定期儲蓄的年輕人，加上政策的補助，籌得購屋的第一桶金。

林右昌提到該制度，強調是累「積」而非基金的基，他表示，解決高房價問題除了社宅外，也要滿足年輕人購屋的需求，因此，希望推行年輕人定額儲蓄，再加上長期的政策支持，而定額儲蓄金額、政府支助金額等，林右昌表示，還需要等到行政院拍板才能公布。

除了青年購屋積金政策以外，林右昌表示對於租屋族，以及現在已購買房屋且有房貸的族群，也會有補助計畫。

租金補貼方面，林右昌表示今年有精進作為，為了讓每年300億租金補貼的效應提高，且讓對象放寬，因此2023年開始實施隨到隨辦，此外，舊戶能直接給予陸續補貼不需要重新申請。另外，針對過去看得到吃不到的民眾，也在申請規則上做出改變，林右昌說，未來要申請租金補貼的租屋人免付房屋與房東證明資料。

林右昌說，接下來要放寬適用房屋的範圍，會以房屋稅跟地政資料進行比對，沒有資料的民眾可以以切結的方式處理。另外補貼日期會從申請當天開始，而不是已核定日期才開始補助。

此外，也開放18歲的租屋族能得到補貼，林右昌說先前教育部對於弱勢學生租屋也有補貼，但這次在將學生族群納入300億租金補貼方案受惠對象，讓學生今年起可以得到的補貼比去年增加一倍，對廣大學學生族群來說是一大福音。

另外，針對已購屋有房貸的族群，林右昌表示在後疫情時代，民眾在經濟上受到影響，在房貸的負擔支出上面產生壓力，短期的方案是希望減輕老百姓負擔以及壓力，因此將提出中產以下自用住宅戶貸款支持方案，並強調不應以「房貸定額補貼」來稱呼，因以房貸定額支持，因為不是要補貼、「劫貧濟富」，而是要幫忙需要幫助的人。

林右昌 租金補貼 房貸

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