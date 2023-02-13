蛋價漲2元 食品業者：漲幅還是太少、無法減輕壓力

台北市蛋商公會與蛋農協商後，今(13)日起雞蛋每公斤調漲2元，產地價來到每台斤42.5元，批發價每台斤52元。國內食品業包括大成（1210）、卜蜂（1215）、福壽（1219）與茂生農經（1240）等均有切入蛋雞市場，業者表示：「漲價2元還太少！」漲幅僅4%，無法完全減輕壓力；尤其全球禽流感嚴峻，蛋品缺口愈來愈大，即使雞蛋上漲，蛋農仍有壓力。

另外，不光是蛋雞，連肉雞都缺，至少需三至四個月才可能復育，業者認為，所以不光是雞蛋，就連一般肉品價格都將居高不下。

福壽董事長洪堯昆表示，漲價2元多少減輕壓力，但是「2元還是太少了！」因漲幅僅0.4%，蛋商還是沒賺錢，「雞蛋是優質蛋白，台灣人每天都要買都要吃，可是禽流感肆虐、原物料和人工都漲價，對蛋商來說真得很辛苦！」本來他希望從國外進口種雞和小雞，可是國外禽流感也很嚴重，量根本不夠。

卜蜂主管同樣認為，漲價2元太少，尤其現在爆發禽流感，疫情讓許多雞隻死亡，致使雞蛋變得更少，供需嚴重不均。卜蜂董事長鄭武樾日前就曾表示，歐美因爆發史上最嚴重的禽流感，撲殺了上千萬隻雞，進口雞肉不能進入台灣，這也使全世界都在缺蛋。

根據國際蛋業中心（Egg Industry Center’s ）去年11月發布的美國雞蛋生產成本和價格報告，去年10月生產者的雞蛋價格為一打2.07美元，比去年同期價格高出266%，鄭武樾認為，「台灣蛋品漲價是合理的。」

茂生農經主管也指出，除了歐美之外，台灣現在也正流行禽流感，供需機制的關係，「蛋少就是會漲價」，不光蛋雞，現在連肉雞都被撲殺，一般雞肉價格都開始貴起來，就算下個月開始種雞多進，也要養四個月才能投入雞蛋生產，「所以現在是最辛苦」。