兩岸AI大戰搶中文世界主導權 國科會要推台版ChatGPT

美國科技公司OpenAI推出聊天機器人「ChatGPT」，全球掀起一股AI熱潮，同時也點燃了科技業的AI軍備競賽。中國大陸百度即將推出簡體中文版ChatGPT，國科會擔憂中國大陸ChatGPT恐出現大陸論述偏見，因此宣布也要推出台版ChatGPT。

國科會今（13）日舉行新春記者會，外界關切我國AI競爭力。由於ChatGPT目前禁止中國地區用戶使用，國科會主委吳政忠表示，ChatGPT運用在中文仍不順、卡卡的，加上靠語言訓練出來ChatGPT，很容易有偏見，「台灣也要有自己版本」，希望今年內推出。

ChatGPT是由OpenAI開發的一個人工智慧聊天機器人程式，於2022年11月推出。該程式需使用大型語言模型並透過強化學習進行訓練。科技巨擘如Google、Microsoft等競相推出ChatGPT。

吳政忠表示，國科會很關注ChatGPT發展，這是自去年底open AI才開始趨勢，將使AI應用進入到中小企業及使用者生活，但ChatGPT是靠語言訓練出來，目前英文應用比較順暢，中文則還不順，為防止偏見形成，對我不利，台灣要盡快提出台版ChatGPT。

國科會官員透露，中國大陸百度即將推出簡體中文版ChatGPT，中國大陸透過各種管道、運用中文，企圖建立在ChatGPT中文世界影響力，為避免中國論述偏見獨大，台灣也要推自己版本ChatGPT。