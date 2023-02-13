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科學園區營業額有望破4兆 國科會曝7園區產值逾1.2兆元

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
國科會今天舉行新春記者會，國科會主委吳政忠今表示，疫情讓台灣被全世界看見，但應該要居高思危，建立全球友台半導體生態體系，及提前布局未來10年的科技發展。記者趙宥寧／攝影
國科會今天舉行新春記者會，國科會主委吳政忠今表示，疫情讓台灣被全世界看見，但應該要居高思危，建立全球友台半導體生態體系，及提前布局未來10年的科技發展。記者趙宥寧／攝影

國科會今天舉行新春記者會，國科會主委吳政忠今表示，疫情讓台灣被全世界看見，但應該要居高思危，建立全球友台半導體生態體系，及提前布局未來10年的科技發展。其中，台灣科學園區去年營業額有望超過4兆元，行政院也已核定7處新設及擴建園區，預估年產值逾1.2兆元，將帶動3萬名就業人數。

國科會今天舉行新春記者會，吳政忠表示，因為疫情，台灣被世界看到，許多新科技已發展到可應用的角色，台灣應提早為未來10年布局。其中，基礎研究是科技發展的基礎，去年在這方面的經費是310億元，今年則成長到347億元，國科會鼓勵學界投入科研探索，並優化我國科研人才生態系統，提升我國匯聚全球人才的吸引力。

國科會表示，科學園區營業額持續創新高，無懼國際政經動盪氛圍影響，2022年營業額可望超過4兆元；另行政院已核定7處新設及擴建園區（寶山二期擴建、X基地、台中二期擴建、台南三期擴建、橋頭、嘉義、屏東），總面積約693公頃，估計年產值逾1.2兆元，帶動逾3萬名優質的就業人數。

國科會也說，將布局下世代半導體前瞻技術研發與高階人才培育，發展八大前瞻科研平台，其中包含前瞻半導體與量子、台灣AI卓越中心、資安科技研究中心、太空通訊衛星、6G、防疫科學研究中心與高齡科技、淨零科技推動小組、國防科技學研中心、科技社會與民主中心及原住民族社會永續科技發展平台等。

吳政忠也提到，國科會將啟動2025半導體大型研究計畫，布局下世代半導體前瞻技術研發與高階研發人才培育，推動「台美先進半導體晶片設計與製作合作研究計畫」，促進台美半導體領域之學術合作。另，在半導體人才培育與研究規畫10年的長期布局，國科會將偕同經濟部及教育部，擴大半導體科研投入，前進國際培育IC設計人才，建立全球友台半導體生態體系。

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