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全台最大台西新興光電廠完工 初期運轉月供10萬戶用電

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台灣單一面積最大的台西新興離島光電案場完工商轉，初期運轉一個月發電量可供10萬戶家庭用電，從空中俯瞰十分壯觀。圖／台電雲林區處提供
台灣單一面積最大的台西新興離島光電案場完工商轉，初期運轉一個月發電量可供10萬戶家庭用電，從空中俯瞰十分壯觀。圖／台電雲林區處提供

台灣單一面積最大的光電案場「雲林台西新興區光電發電廠」，去年底完工商轉，目前試營運階段每月發電量可供應約10萬戶家庭用電需求，可減少1.6萬公噸二氧化碳排放，為台灣綠能發展寫下新頁。

新興區光電廠能順利上線商轉，負責開發該電廠的碩力光能公司執行董事胡根地，昨天會同星能公司董事長楊崇和，前往案場併網最大功臣的台電雲林區處感謝全體員工的支持與協助。

位於台西鄉的雲林離島新興區，是人工填海造地廣達兩百多公頃的陸塊，民國80年間完成造地後，原國光石化有意開發遭地方反對而中止，後來台塑有意設大煉鋼廠，但受限地理因素及污染總量管制等環境條件也胎死腹中，使新興區閒置多年宛如一座荒島。

政府多方規畫活化，終在去年成功轉型為「綠能專區」，並由碩力光電租借260公頃，開發太陽能光電，預計裝置容量約270ＭＷ（27萬瓩），也是國內單一面積最大的光電發電廠，去年底已完工運轉，初期運作可供電100ＭＷ（10萬瓩），一個月發電量可供應約10萬戶家庭每月的用電需求，預計今年底可全面供電。

雲林離島新興區成功轉型為綠能專區，區內不論是繼續從事養殖或轉型種電皆可，為當地創造更多經濟價值。新興區發開始發電，更為台西綠能專區的轉型注入一劑強心針。碩力執行董事胡根地表示，這一路走來，的確不容易，因電廠範圍遼闊，加上施工期間全球遭受疫情衝擊，光要按進度施工都是一大挑戰。

「遇到更大困難，更要面對它、處理它！」胡根地說，慶幸在萬難中遇上台電這個最佳盟友，才能併肩完成這場併網戰役的艱鉅任務，每個工區時限緊迫，但台電仍全力協助，不計其數來往奔波，尤其每個工序細節牽一髮動全身，疏忽不得，台電配合進度一遍又一遍仔細檢查各項設備，終讓案場順利併網。

負責送電的台電檢驗人員回顧這段期間的合作經驗，他們說，第一看到一望無際的光電案場，除在地面辛苦檢測每一段線路，還利用空拍機從空中俯瞰光電板的鋪設情況，才能算是完成檢查，陸空同步作業還是雲林首例。

台電雲林區處長許一女也表示，配合政府推行綠能，台電責無旁貸，新興區發電廠是綠能發展史極具象徵性的里程碑，能參加此戰役與有榮焉。

碩力公司執行董事胡根地(右3)與星能董事長楊崇和(左2)率隊致贈感謝狀給台電雲林區處。圖／台電雲林區處提供
碩力公司執行董事胡根地(右3)與星能董事長楊崇和(左2)率隊致贈感謝狀給台電雲林區處。圖／台電雲林區處提供
台灣單一面積最大的台西新興離島光電案場完工商轉，初期運轉一個月發電量可供10萬戶家庭用電，從空中俯瞰十分壯觀。圖／台電雲林區處提供
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