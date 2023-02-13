快訊

廚餘？火鍋吃不完打包送遊民 作家黃大米挨轟「自為以上帝」

多家台廠接到急單 半導體寒冬中已看見春天？

台中南屯工地傳工人墜樓 4樓鷹架墜2樓送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搬國際電業態勢談漲電價 台電：求兼顧民生及經營永續

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
電價費率審議會預計3月下旬開會決定今年4月至9月電價是否調漲。記者胡經周／攝影
電價費率審議會預計3月下旬開會決定今年4月至9月電價是否調漲。記者胡經周／攝影

電價費率審議會預計3月下旬開會決定今年4月至9月電價是否調漲。台電今（13）日表示，去年受到烏俄戰爭影響，國際燃料暴漲，各國電業均面臨虧損與調漲電價的壓力，台電了解，「電價影響民生與物價甚鉅，但電業在財務面的永續經營，也攸關民眾用電權益與國家經濟發展。」

台電表示，台電前年燃料成本2,924億元，去年烏俄戰爭爆發，燃料成本翻倍暴增為6,163億元，全年虧損達2,675億元。

而這樣的情況也已經成為全球性現象，包括法國、日本及南韓等使用核電國家同樣受到影響，韓國電力公司去年更是虧損折合台幣超過7,000億元，遠大於台電；顯示各別國家不論能源結構與發電占比如何，均蒙其害。

台電強調，各國電力公司都有相對因應，如歐美日韓等國皆已調漲電價，南韓去年調漲電價，民生電價較2020年調漲二成，工業調漲二成七，達民生電價每度3.15元，工業電價每度3.04元，比台灣現行民生及工業用電高出35%。

台電清楚了解，電價無法完全反映成本，是因為電價調漲會直接影響民生與物價，台電作在這波國際燃料價格漲勢中扮演「消波塊」，為國家擋住輸入性通膨的「海嘯」。

而政府為兼顧照顧民生與電業穩供使命，去年透過調漲部分產業及少數高用電量民生用戶電價，以及增資台電挹注電力建設等綜合性方式，幫助台電在艱困財務中穩健前行。

台電期盼維持穩供使命，繼續扮演穩定民生的力量，當然也需要一定的財務支撐，將在後續的電價費率審議會中，針對未來的燃料成本以及電業營運成本充分說明，以利審議會綜合考量社會經濟狀況、物價穩定情形、國際燃料走勢等因素後做出決定。

電價 台電 物價

延伸閱讀

虧損擴大將調電價？台電：綜合考量能源物價走勢將「做出決定」

影／陳福海談大陸接電 喊少一點政治味就指日可待

因應綠島旅遊旺季用電 台電將汰換運轉42年機組

雲林146線鄉道刨除鋪面3次仍塌陷 挖出1物揭元兇是台電

相關新聞

科學園區營業額有望破4兆 國科會曝7園區產值逾1.2兆元

國科會今天舉行新春記者會，國科會主委吳政忠今表示，疫情讓台灣被全世界看見，但應該要居高思危，建立全球友台半導體生態體系，...

兩岸AI大戰搶中文世界主導權 國科會要推台版ChatGPT

美國科技公司OpenAI推出聊天機器人「ChatGPT」，全球掀起一股AI熱潮，同時也點燃了科技業的AI軍備競賽。中國大...

視察高雄水情與抗旱措施 蔡總統：加速強化抗旱水源

蔡總統今（13）日視察「高雄抗旱井及水情」與「中鋼公司再生水系統及節能措施」。蔡總統強調，政府將加速強化抗旱水源，透過區...

國際科技廠爆裁員潮 吳政忠：台灣科學園區應遠低於此

記憶體大廠美光遭部分台灣員工指控將無預警裁員，台灣美光昨也發出聲明，證實今年將透過自願離職、人員精減和減少外部招募的方式...

全台最大台西新興光電廠完工 初期運轉月供10萬戶用電

台灣單一面積最大的光電案場「雲林台西新興區光電發電廠」，去年底完工商轉，目前試營運階段每月發電量可供應約10萬戶家庭用電...

搬國際電業態勢談漲電價 台電：求兼顧民生及經營永續

電價費率審議會預計3月下旬開會決定今年4月至9月電價是否調漲。台電今（13）日表示，去年受到烏俄戰爭影響，國際燃料暴漲，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦