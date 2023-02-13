搬國際電業態勢談漲電價 台電：求兼顧民生及經營永續

電價費率審議會預計3月下旬開會決定今年4月至9月電價是否調漲。台電今（13）日表示，去年受到烏俄戰爭影響，國際燃料暴漲，各國電業均面臨虧損與調漲電價的壓力，台電了解，「電價影響民生與物價甚鉅，但電業在財務面的永續經營，也攸關民眾用電權益與國家經濟發展。」

台電表示，台電前年燃料成本2,924億元，去年烏俄戰爭爆發，燃料成本翻倍暴增為6,163億元，全年虧損達2,675億元。

而這樣的情況也已經成為全球性現象，包括法國、日本及南韓等使用核電國家同樣受到影響，韓國電力公司去年更是虧損折合台幣超過7,000億元，遠大於台電；顯示各別國家不論能源結構與發電占比如何，均蒙其害。

台電強調，各國電力公司都有相對因應，如歐美日韓等國皆已調漲電價，南韓去年調漲電價，民生電價較2020年調漲二成，工業調漲二成七，達民生電價每度3.15元，工業電價每度3.04元，比台灣現行民生及工業用電高出35%。

台電清楚了解，電價無法完全反映成本，是因為電價調漲會直接影響民生與物價，台電作在這波國際燃料價格漲勢中扮演「消波塊」，為國家擋住輸入性通膨的「海嘯」。

而政府為兼顧照顧民生與電業穩供使命，去年透過調漲部分產業及少數高用電量民生用戶電價，以及增資台電挹注電力建設等綜合性方式，幫助台電在艱困財務中穩健前行。

台電期盼維持穩供使命，繼續扮演穩定民生的力量，當然也需要一定的財務支撐，將在後續的電價費率審議會中，針對未來的燃料成本以及電業營運成本充分說明，以利審議會綜合考量社會經濟狀況、物價穩定情形、國際燃料走勢等因素後做出決定。