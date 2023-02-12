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加油再等等 中油：明起汽、柴油各降0.3、0.4元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣中油宣布，自明日凌晨零時起汽、柴油各調降0.3元及0.4元。圖／資料照片
台灣中油宣布，自明日凌晨零時起汽、柴油各調降0.3元及0.4元。圖／資料照片

台灣中油宣布，自明日凌晨零時起汽、柴油各調降0.3元及0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升27.5元，本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.6元及1.2元。

台灣中油表示，本週受美國1月就業市場強勁，市場擔憂美國聯準會提高升息幅度壓抑景氣等因素影響，導致國際油價微幅下跌。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌0.01美元，惟新台幣兌美元匯率貶值0.143元，國內油價依公式計算漲幅為0.37%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，國內汽、柴油原應每公升各調漲0.3元及0.8元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收0.3元及0.9元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升再各吸收0.3元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油各共吸收0.6元及1.2元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.3元及0.4元。

國際油價 美國聯準會 中油

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