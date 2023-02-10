「國家發明創作獎」得獎名單出爐 運動姿勢分析、建築工法入榜

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
2022年「國家發明創作獎」得獎名單出爐，共甄選出發明獎金牌6件、銀牌20件；創作獎金牌6件、銀牌11件，總計43件得獎作品。智慧局提供
2022年「國家發明創作獎」得獎名單出爐，共甄選出發明獎金牌6件、銀牌20件；創作獎金牌6件、銀牌11件，總計43件得獎作品。智慧局提供

2022年「國家發明創作獎」得獎名單出爐，共甄選出發明獎金牌6件、銀牌20件；創作獎金牌6件、銀牌11件，總計43件得獎作品。其中，榮獲發明獎金牌的「運動姿勢分析系統及其方法」專利，可藉由球拍內置感測模組偵測到球員揮拍動作，進而精準、客觀且高效率取得擊球訓練數據，更獲得國際桌球總會認可，在2021年日本東京帕運身障選手分級時使用。

智慧局表示，「國家發明創作獎」是政府為鼓勵從事創新研發並獲得發明、新型或設計專利的創作者設立的發明界最高榮譽獎項，獲獎者除獲頒發獎狀及獎座外，並可獲得獎金。111年國家發明創作獎合格參選件數共459件，其中參選發明獎382件，創作獎77件。

不僅產學研各界參賽踴躍，參選作品在各技術領域上皆有獨到的創新與應用。智慧局為進行客觀公正的專業評選，按各作品技術領域分組，並聘請各該技術領域中的專家學者分初審及複審兩階段進行嚴謹的評審，得獎名單終於拍板定案。

智慧局強調，本次得獎作品多數專利已商品化，且取得多國專利，深具市場潛力；得獎作品涵蓋「光電液晶」、「資通訊」、「生技醫藥」、「醫工材料」、「智慧機械」及「循環經濟」等產業，並期望藉由國家獎項的肯定，促進專利商品化及產業化，使創新研發成果轉化為經濟效益。

本獎項後續將於今年4月舉辦「2023經濟部產業創新聯合頒獎典禮活動」隆重表揚得獎人，並於10月12至14日舉辦的「2023台灣創新技術博覽會」展出得獎作品，增加得獎作品曝光率，吸引國內外投資人目光，創造我國發明創新作品商機。

智慧機械

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