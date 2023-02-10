新會期開議 環保署爭取升格「環境部」列優先法案
立法院新會期將開議，環保署長張子敬今（10）日表示，新會期希望優先通過組改草案《環境部組織法》，補足未來因應氣候變遷、碳費課徵、資源循環等業務所需人力，希望從現有700餘人力，爭取提升為超過1,000名員額，以利業務推動。
張子敬表示，環保署現階段有三大重點工作，包含組改、《廢棄物清理法》修法、《氣候變遷因應法》子法等。
組改方面，環保署已提出環境部組織法，將成立氣候變遷署、資源循環署、化學物質管理署、環境管理署及國家環境研究院。
其中外界關注減碳議題，未來將由氣候變遷署主政，包含碳費推動組、淨零推動組、減量交易組等，希望加速推動碳定價，強化碳盤查機制。據悉，目前負責相關業務僅40名人力，未來希望擴增到120人力，有人、有預算，才能讓政策邁進。
其次，廢棄物清理法將展開立法以來最大規模修法，將提高罰則、徵收「資源循環推動費」、翻轉廢棄物定義，希望達到資源極大化、廢棄物極小化。其中徵收循環推動費，主要針對難以去化、缺乏市場競爭力的廢棄物或循環物，向產源徵收一定費用，並補貼再利用產品最終使用者，例如工程單位。
廢清法修法預計上半年預告，能否趕在本會期送進立法院則仍待觀察。
最後，外界關注氣候法子法研議進度，環保署表示，12項優先子法，包括碳費徵收辦法、減量額度交易相關辦法、事業取得自願減量額度管理辦法、碳盤查登錄管理辦法等，會盡快與各界溝通並訂定。
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