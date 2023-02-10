1月PMI續緊縮 中經院：外需趨緩、內需樂觀

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

中華經濟研究院今（10）日發布2023年1月台灣製造業採購經理人指數（PMI），經季節調整續跌3.3至40.4，連續七個月緊縮；1月未季調的台灣非製造業經理人指數（NMI）指數雖下跌3.2至50.1，但連續三個月擴張。中經院院長葉俊顯表示，長假影響內外不一，內需樂觀，外需緊縮趨緩。不過，雖然超長年假影響生產，但景氣「烏雲漸散，靜待陽光」。

關於PMI五項組成指標中，新增訂單部分與生產指數仍較2022年12月緊縮，二指數分別回跌5.4與10.6至34.4與32.1，葉俊顯指出，由於長年假工作天數減少，廠商持續調庫存，廠商沒有明顯感覺到拉貨，且部分廠商看淡景氣，因而自主歲修、減產。

不過，葉俊顯也提到，製造業廠商對未來六個月展望指數雖持續緊縮，但緊縮速度大幅趨緩，已有觸底反彈跡象。且隨著大陸解封，復工率優於預期，復甦力道也比較明顯了，這將帶動跟大陸市場連動高的產業對未來展望的預期，廠商也期待大陸3月、4月是否有相關經濟振興政策端出，加上歐美通膨和升息力道趨緩，上游終端需求已較熱絡，但下游消費性電子產業仍呈現觀望態度。

中研院經濟所研究員簡錦漢表示，受歐美景氣影響，台灣科技業持續低迷，不過，大陸解封預期經濟動能將慢慢浮現，而歐美硬著陸的可能性目前也相對低了，在這些情況下，「我覺得台灣的經濟要壞，也不會很差」。

中經院第三研究所助研究員陳馨蕙指出，2023年1月PMI走跌主要導因於經季節調整後的新增訂單與生產指數仍較2022年12月緊縮，但中經院對經季節調整後生產指數的重跌偏向正面解讀。

陳馨蕙特別提到，原物料價格反彈趨勢尤其明顯且領先，原物料價格指數在2022年12月中斷連續五個月下降轉為上升，且高於50後，2023年1月指數續揚3.9至54.5。

陳馨蕙表示，電訪廠商意見顯示，歐美通膨顯著趨緩，大陸開工力道優於預期且內需也呈現報復性消費，美元升息步調放緩以及美元貶值等因素原物料報價觸底反彈，SM及ABS、PS以及泛用五大樹脂價格彈升，金屬類銅、鋼鐵、鋁等報價更是強勢反彈，基礎原物料產業的原物料價格指數更攀升至2022年5月以來最快上升速度67.1%。

原物料 PMI 通膨 景氣

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