鉅橡、邑昇1月營收同步年減逾四成 年節產業淡季影響

「我很清楚過了40歲再不行動，接下來不可能再轉行了！」42歲承忠（化名）去年底離開工作16年的媒體業，過年前跳槽到屬於資訊服務業的新公司，展開新的職涯。談起自己的中壯年轉職過程，他不只一次地說「這是職涯最後轉職機會了」，他認為，不只是個人需要勇氣，企業要接受40歲以上求職者，應該也會猶豫，他的不少同業或同學，今年陸續都轉職，同樣是那句話「如果要重啟第二個職涯，這是最後機會了！」

2023-02-10 08:00