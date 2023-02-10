鉅橡、邑昇1月營收同步年減逾四成 年節產業淡季影響
PCB族群相關中小板廠與耗材廠商1月營收普遍年減少逾四成。鉅橡（8074）與邑昇（5291）等廠商今(10)日公布1月營收同步年減逾四成，公司分別說明，受到農曆年節、產業淡季等因素影響。
鉅橡今日公告2023年1月合併營收新台幣0.75億元，較上月與去年同期減少，公司說明，因農曆春節長假工作天數減少影響。展望第一季，伺服器與汽車領域為PCB供應鏈兩大成長動能，公司挾PCB耗材高市佔率優勢，墊板與電木板需求，將隨著PCB業者需求同步成長，加上美耐板市場，持續開拓新市場經營，中長期營運維持穩健。
1月適逢PCB產業淡季，加上全球通膨，消費性電子需求減緩，以及農曆春節長假工作天數減少影響。鉅橡表示，第一季將觀察下游庫存調節，與新伺服器平台帶動ABF載板需求，以期PCB產業高階製程需求，載板用量擴增，將帶動公司PCB耗材需求；至於美耐板產品，公司主力產品因產品性價比高，廣受消費市場青睞，面對市場競爭，在地化生產優勢與提供彈性的接單交貨服務，以期爭取更多的室內裝修服務。
邑昇今日公告2023年1月合併營收0.79億元，年減少44.6%，公司說明，係受農曆春節假期提早至1月，工作天數減少影響。當前全球電子供應鏈仍面臨庫存堆積問題，邑昇旗下主要兩大事業群，包括PCB以及LED自行車燈正處於庫存調節期，而公司PCB主打客製化利基市場，終端應用領域廣闊，且工控、工業電腦需求穩定挹注，市場預期，PCB事業庫存去化時程落在第二季，下半年則視市場情況或將重啟拉貨動能。
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