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揪財務破口元凶 學者示警「勞保破產比中共攻台更可能發生」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
中華和平發展智庫今召開「勞保基金破產危機記者會系列之一揭露勞保基金破產的元凶」記者會，指勞保年金百分之百破產。記者葉冠妤／攝影
中華和平發展智庫今召開「勞保基金破產危機記者會系列之一揭露勞保基金破產的元凶」記者會，指勞保年金百分之百破產。記者葉冠妤／攝影

據2021年勞保精算報告指出，勞保基金用罄大限為2028年。中華和平發展智庫今召開「勞保基金破產危機記者會系列之一揭露勞保基金破產的元凶」記者會，指勞保破產元凶是老年給付續發人數滾雪式增加，加速勞保財務破口，再加上基金投資收益由盈轉虧，無法再撐起勞保帳面數字，勞保年金百分之百破產。另一名學者更說，「勞保破產，比中共攻台更有可能發生。」

淡江大學風險管理與保險學系副教授郝充仁指出，因人口結構因素，領勞保老年給付的退休人口每年約新增17、18萬人，續發人數滾雪球式增加，預估今年底勞保老年給付領取人數將超過200萬人，繳保費的人越來越少，給付卻大幅增加，就是拖垮勞保破產的元凶。

再加上，勞動基金去年慘賠3529億元，創2014年勞動基金運用局成立以來最大虧損，其中勞保基金賠了589億元。郝充仁說，勞保於2017年首度入不敷出，但蔡政府當時只進行軍公教年改，沒做勞保改革，這幾年靠的是投資收益勉強撐起勞保帳面數字，讓財務問題隱而不發，但如今股票市場變成了豬隊友，讓勞保基金投資收益下墜，勞保財務的慢性病拖至今日，恐將產生巨大災難。

他說，勞保年金是百分之百會破產，屆時勞保財務缺口全部都要進到政府口袋，破產那一刻，政府必須跳出來承擔每年2、3000億的數字，屆時不單是勞保問題，更是政府財政問題，政府應及早正視，預備一大筆錢因應，而勞保年改勢必調整給付金額，也該為正在請取的長輩、未來要領取的壯年勞工做準備。

台大國際企業學系副教授盧信昌也表示，勞動基金投資不利，民眾對政府操作基金績效的不信任，恐讓勞保破產的喪鐘提前敲響，而前行政院長蘇貞昌雖承諾會一肩扛起勞保責任，但他已經卸任，講得話還算數嗎？接棒的陳建仁院長有沒有牢記在心？「勞保破產，比中共攻台更有可能發生，不用懷疑」。

文化大學政治學系兼任教授林忠山則說，勞動基金運用局在基金運用管理的專業度、效率效能缺乏法治規範與罰則，勞保加速破產是人謀不臧所致。

勞保基金 破產

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