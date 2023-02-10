最新統計出爐！元月總人口回升至2,330萬人 原因是這個

內政部今（10）日公布最新人口統計，今年元月出生人數10,948人，年減16.66%，死亡人數17,770人，年增11.38%，死亡比出生人數多出6,822人。不過元月遷入人數約10.5萬人，比遷出人數多約4.4萬人，使全國人口數較去年12月略為回升，應與疫後國人回台復籍有關。

內政部統計，今年元月出生人數共10,948人，年減16.66%，死亡人數共17,770人，年增11.38%，自然增加率約為千分之負3.45，人口維持負成長態勢。

此外觀察結婚對數，今年元月共10,414對新人結婚，年減近7%。其中不同性別結婚共10,211對。

而在社會增加方面，今年元月遷入人口達105,356人，年增逾三成，遷出61,206人，年減逾四成，遷入比遷出人口多出約4.4萬人，使元月總人口從去年底的2,326萬人，成長到2,330萬人。