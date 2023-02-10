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蔡總統：因應多起個資外洩 由鄭文燦主責討論精進方式

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

蔡總統今（10）日出席國家資通安全研究院揭牌儀式時指出，為了因應近來多起個資外洩的資安事件，中央執政團隊本週也召開會議，邀集各部會討論資安保護機制的精進方式，由行政院副院長鄭文燦主責。

蔡總統表示，共同見證資安院成立，這是重要里程碑，將持續強化國家的數位韌性以及資安防護體系，我上任以來，一直強調資安就是國安的戰略，面對國際上複雜多變的資安威脅，不斷努力打造更高層級國家資安聯防體系，來因應境外勢力的複合式資安作戰。

蔡總統說，去年8月成立專責數位發展部，為推動國家整體的數位轉型打下重要基礎，今天成立資安院是國家級的資安行政法人，集結產學研各界最優秀人才，接下來資安院會全力推動前瞻資安科技研發、應用與服務，致力提升關鍵資訊系統，以及基礎設施的防護能力，我們目標就是為全民打造安全、安心以及安穩的數位環境，為了因應近來多起個資外洩的資安事件，中央執政團隊本周也召開會議，邀集各部會討論資安保護機制的精進方式，由鄭文燦主責。

關於數位訊息防護，蔡總統說，資安院未來也會負責應用技術的研發跟推廣使用，並且推廣全民資安意識，協助公私部門提升個人資料的防護，為了強化公部門資安韌性，數位部先前開始推動政府資料傳輸平台（T-Road）系統，政府跨部門之間的資料傳輸，全程以機關憑證加密，不和外部連通，為資安提供更嚴密保障，要在這個基礎之上導入零信任驗證制度，核心概念就是永不信任、持續驗證，任何資料使用都要進行身份、設備、行為模式的三重驗證，來防止資料竊取和外洩，預計今年年底在T-Road系統中導入三重驗證零信任機制。

蔡總統也說，接下來預計在兩年內，優先輔導擁有大量人民個資的A級機關，再輔導B級機關跟其他縣市陸續導入，民間資安部分，召開跨部會個資保護執行的聯繫會議，強化監督通報機制，數位部也針對主管的電商業者強力監督要求檢測，改善資安系統，政府也主動提供資源，一起協助電商業者強化資安。勉勵各位，資安就是持續精進的風險管理，面對無所不在的資安挑戰，要不斷強化因應管理機制，打造良好資安防護力，就是提升數位免疫力，新的一年一起繼續努力。

資安 電商 鄭文燦

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