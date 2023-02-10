資安院今揭牌 唐鳯：將有兩大任務要執行

國家資通安全研究院今（10）日舉行揭牌儀式，數位部長兼資安院董事長唐鳳表示，期許資安院能為台灣建立更安全優質的資安韌性防護體系，建構更友善的公私領域資安治理機制，培養更多傑出的資安實戰人才，以及研發更前瞻的防禦技術，連結更多的國際合作網絡，為我國資通安全、資安產業及數位資料保護帶來更多正向的發展。

唐鳳表示，資安院是我國第一個專責資安的行政法人，以國家的高度配合政府整體的資通安全策略，協助重大資安事件，包含應變處置、防護、人才培力、技術發展等，是國家數位轉型和強化數位韌性不可或缺的專業團隊。

唐鳯說，資安院的英文為「National Institute of Cyber Security」，簡稱「N-I-C-S」，諧音NICE，代表資安院協助各界建立更優質的防護體系，達成全民數位韌性的目標。資安院首任院長何全德長期從事政府資訊規劃，在資安方面有25年經驗，參與國家各項重大資通安全政策及法規研擬推動，兼具資安與行政兩種專長，並期勉何全德可以為資安院提供穩定向上的力量。

另外，有關近期各界關切的公司部門資安問題，唐鳯說，有兩大任務請資安院協助：第一在公部門方面，只要涉及全國個資相關公務機關，必須加速導入零信任和troad制度，強化端點守門的機制，防止有心人在收發兩端竊取資料、監守自盜的異常行為。

第二在私部門方面，唐鳳表示，行政院已經將數位部納入國發會重大個資外洩的案件聯繫機制，twcerct/cc可即時介入協助、資安院給予處理建議，或是主管機關後續的行政檢查，資安院也會協助協助檢視、改進系統架構，未來也會責成資安院廣徵各界專業人才，提升自主開發實力、協同產學界共同努力，建構更靈敏、堅韌的數位防護盾。

資安院設置條例於111年1月19日經總統公布，行政院核定於今（112）年1月1日正式施行。