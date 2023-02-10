藏壽司月薪7萬大手筆搶才 就業市場主戰場換餐飲業上陣

邊境解封讓國際旅客逐步回流，加上室外口罩解禁，帶動國內餐飲、旅宿業等內需市場反彈，而勞動力市場則因這波疫後缺工潮出現「粥多僧少」的景象。據服務業專屬求職平台「518熊班」調查數據顯示，近四成服務業表示2022全年業績表現較2021年成長，漲幅以「5%(含)以內」最多，且超過三成企業/雇主看好接下來的解封商機，認為2023上半年景氣將持續轉好。

因此，逾半數企業/雇主計畫於上半年進行徵才，平均將填補五名正職、四名兼職，以補足所需人手。據518熊班站內數據顯示，2023年開工首周即增加1.3萬筆服務業工作機會，其中以「餐飲類」占比41.5%最多；在薪資方面，目前刊登中的服務業職缺，月薪平均落在33~50K，而目前最缺工之一的餐飲業為求好人才，甚至有知名日本餐飲品牌-藏壽司針對儲備幹部，開出近七萬月薪。

根據經濟部統計處公布數據，2022年12月零售業、餐飲業營業額皆創歷年單月新高，且去年全年，批發、零售及餐飲業營業額同創新高紀錄，顯示隨著疫情成為常態，國人已逐步回歸日常生活，推升餐飲服務業營運動能。

據518熊班調查結果可見，綜觀2022全年業績表現，有27.2%企業/雇主感到滿意，較去年增加近12個百分點，其中三成表示年底節慶帶動第4季，且業績較4~7月確診高峰期間成長6%的企業比例高達半數。進一步觀察業績成長原因，67.9%企業/雇主認為「大家已習慣後疫情生活模式」為最多、其次為「4~7月聚餐活動延期，且年底活動本來就多，占38.4%」。

518熊班公關陸皓婷表示，新冠疫情已來到第三年，在全球國境陸續解封下，接下來會迎來一波報復性旅遊潮，而國際旅客回流將推動國內觀光旅遊業復甦，以及國人消費模式也逐漸從線上購物回歸實體消費，在多重因素加持下，加速了國內內需產業的復甦力道，也讓就業市場更加活絡。

但在缺工潮影響下，近六成企業/雇主反映徵才比以往困難，其中七成為此改變徵才條件或增加徵才誘因，以「薪資高於市場行情」占比65.6%最高，其次分別為「提供額外福利/獎金/津貼(41.7%)」、「改以兼職/外包形式(26.6%)」。

因此，服務業雇主祭出高薪搶好人才，使得整體服務業薪資大幅提升，近年518熊班積極朝向「最專屬服務業求職平台」發展，更舉辦轉職潮期間限定活動，凡於3月31日前於活動網站上完成指定任務，就有機會免費飛日本，還能抽溫泉飯店萬元住宿金及高級日本料理雙人餐券。