不發績效獎金 本人不再領薪水！詹宏志「做痛苦決定」單日聲量飆千筆
image source：翻攝PChome Online 網路家庭官網
文／陳盈蓉
近幾年受到COVID-19疫情影響，宅經濟興起，網購市場順勢躍升新高，不過網路家庭（PChome）卻迎接掛牌18年首度營收衰退，董事長詹宏志於2月7日發出內部信件表示，由於2022年營運成績不如預期，他與執行長張瑜珊「做了痛苦的決定」，將不發放2022年績效獎金，他本人也從今年1月起不領薪水，引發業界震撼。
合併營收年減5.09% 不發績效獎金給員工
詹宏志曾任台灣許多出版及資訊相關產業協會的董事及理監事職，是《數位時代》發行人及PChome Online網路家庭出版集團和城邦文化創業企業家，他在內部信指出，去年薪資結構進行調整，年終獎金改固定1個月，另發績效獎金，不過去年正逢公司成立以來最嚴苛的考驗，導致業績衰退、人事變動，前三季業績都不符合自己與市場期待，公司也受到許多批評。
據悉，網路家庭（8044）去年合併營收為新台幣461.36億元，年減5.09%，2022年前三季每股虧損0.48元，低於2021年同期每股盈餘2.37元。他肯定執行長張瑜珊5個多月以來的貢獻，但為了向股東及資本市場展現決心和負責態度，決定不發2022年的績效獎金，而他本人也從1月份起不再領取公司的薪水，並向員工表達歉意。
▲PChome Online網路家庭 執行長暨總經理 張瑜珊。
image source：翻攝PChome Online 網路家庭官網
單日聲量飆近2千筆 用戶指出營運下滑關鍵：換個介面好像要他老命
進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「網路家庭（8044）」（時間：2023/02/02 - 2023/02/08）近一週網路聲量，共有2,108筆，聲量高峰落在昨（8）日經新聞報導董事長詹宏志決定不發2022年績效獎金，以及他本人今年起不領薪水之事，單日聲量即飆升到1,812筆。
許多網友指出PChome 24h購物最大問題在於介面設計：「介面難用、價格不優，很難有起色」、「介面死不改，也不思考電商遇到的問題點，營收下跌是遲早的事情」、「那個上世紀的介面到底要不要改」、「PChome介面設計真的好難用，不夠便民」、「UI趕快改一改」、「介面換一換吧！沒人有時間在一堆文字中找東西」、「先改介面好嗎？有夠復古」、「換個介面好像要他老命」。
針對不發績效獎金與不領薪之事，網友也有自己看法：「賣給MOMO會不會更好？」、「董事長不領薪水，公司還是他的啊」、「不要領股利、不要賣股比較有誠意，該給員工的獎金本來就要給」、「大網購時代，還可以營運到衰退」、「一手好牌打到爛」、「他不領薪根本沒差 重點是股票啊」、「網家問題就是詹，他沒下台，公司沒救」、「你不領薪不會餓死，員工沒獎金是會出事的」、「沒績效獎金基層都要跑了吧」、「網家有人才就不會搞成這個樣子了」、「連東森都比網家好用」。
image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
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分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2022年02月02日至2022年02月08日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『網路家庭』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
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