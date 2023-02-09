工資給付指導原則即起生效 明訂企業須於這一天之前發薪

勞動部今（9）日發布工資給付日指導原則，即起生效。地方政府將立即輔導業者逐年向前調整工資給付日，不得晚於工資計算周期屆滿後15日。而且，2026年之前僱用勞工100人以上之公司，須工資計算周期屆滿後5日內給付薪資，99人以下之公司則於7日內給付工資。這項輔導措施，估計將有數十萬家中小型、微型企業受影響。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，這項指導原則屬行政指導性質，非法令強制規定，目的是希望雇主提早在合理範圍內給薪，不要拖遲，因此沒有罰則，並且採柔性輔導、並保留緩衝時間，2026年前勞檢也不會處罰。

他表示，近來勞動部時有接獲民眾陳情，雇主工資給付的日期過晚之，例如工資計算的周期為每月1日至月底，但工資給付日遲至次月20日或25日，勞工付出勞力後須等約55天才能享用付出成果，已影響勞工生活。勞動部會商地方主管機關、專家學者及工商團體意見後，訂定「勞雇雙方約定工資給付日及工資給付指導原則」，並於昨日函令各縣市政府。

黃維琛表示，勞雇雙方約定的工資給付日之次數，每個月至少要一次。假設工資計算的周期為每月1日至月底，針對現在是在隔月15日之後才給付的公司，地方政府應立即介入輔導調整，至少要在15日內給付。之後，並逐年向前調整工資給付日。

例如，某家大型500人以上公司，現在是20日才發上月薪資，現在應該要往15日內發薪努力，接下來在2023年底提前在10日內發薪，2025年底則應達成在5日內發薪。

他表示，最終目標是，在2026年底僱用勞工100人以上之事業單位於工資計算週期屆滿後5日內給付工資、僱用勞工99人以下之事業單位7日內給付工資。換言之，在2026年底，不論大中小企業，最遲要在7日內給付工資。

黃維琛表示，勞動部已與工總、商總、中小企業協會等工商團體協商過，大部分公司都能在計算周期屆滿後15日之內發薪，若是200人以上的中大型企業，高達九成的企業可以做到。

但他坦言，全台約54萬家企業，約98.6%是99人以下企業，發薪日通常比較晚；他表示，製造業通常較具規模，且經過工廠法輔導，發薪日多已上制度，甚至一個月發兩次薪，勞動部接獲陳情多為服務業，較有推遲發薪的現象。