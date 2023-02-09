快訊

快來對獎！5.1億威力彩獎號出爐 對中7碼直接退休

台中銀董事、彰銀前總經理林維樑突發急病過世 享壽78歲

被台銀襄理包養4年拿近千萬 酒店妹僅被追徵40萬原因曝光

工資給付指導原則即起生效 明訂企業須於這一天之前發薪

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動部今日發布工資給付日指導原則，即起生效，地方政府將立即輔導業者逐年向前調整工資給付日，不得晚於工資計算周期屆滿後15日。本報資料照片
勞動部今日發布工資給付日指導原則，即起生效，地方政府將立即輔導業者逐年向前調整工資給付日，不得晚於工資計算周期屆滿後15日。本報資料照片

勞動部今（9）日發布工資給付日指導原則，即起生效。地方政府將立即輔導業者逐年向前調整工資給付日，不得晚於工資計算周期屆滿後15日。而且，2026年之前僱用勞工100人以上之公司，須工資計算周期屆滿後5日內給付薪資，99人以下之公司則於7日內給付工資。這項輔導措施，估計將有數十萬家中小型、微型企業受影響。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，這項指導原則屬行政指導性質，非法令強制規定，目的是希望雇主提早在合理範圍內給薪，不要拖遲，因此沒有罰則，並且採柔性輔導、並保留緩衝時間，2026年前勞檢也不會處罰。

他表示，近來勞動部時有接獲民眾陳情，雇主工資給付的日期過晚之，例如工資計算的周期為每月1日至月底，但工資給付日遲至次月20日或25日，勞工付出勞力後須等約55天才能享用付出成果，已影響勞工生活。勞動部會商地方主管機關、專家學者及工商團體意見後，訂定「勞雇雙方約定工資給付日及工資給付指導原則」，並於昨日函令各縣市政府。

黃維琛表示，勞雇雙方約定的工資給付日之次數，每個月至少要一次。假設工資計算的周期為每月1日至月底，針對現在是在隔月15日之後才給付的公司，地方政府應立即介入輔導調整，至少要在15日內給付。之後，並逐年向前調整工資給付日。

例如，某家大型500人以上公司，現在是20日才發上月薪資，現在應該要往15日內發薪努力，接下來在2023年底提前在10日內發薪，2025年底則應達成在5日內發薪。

他表示，最終目標是，在2026年底僱用勞工100人以上之事業單位於工資計算週期屆滿後5日內給付工資、僱用勞工99人以下之事業單位7日內給付工資。換言之，在2026年底，不論大中小企業，最遲要在7日內給付工資。

黃維琛表示，勞動部已與工總、商總、中小企業協會等工商團體協商過，大部分公司都能在計算周期屆滿後15日之內發薪，若是200人以上的中大型企業，高達九成的企業可以做到。

但他坦言，全台約54萬家企業，約98.6%是99人以下企業，發薪日通常比較晚；他表示，製造業通常較具規模，且經過工廠法輔導，發薪日多已上制度，甚至一個月發兩次薪，勞動部接獲陳情多為服務業，較有推遲發薪的現象。

勞動部 薪資

延伸閱讀

最低工資法沒下文綠委促許銘春拿出魄力 勞部：草案已送行政院

老闆發薪不要拖 勞動部訂指導原則 百人企業最晚次月5日發給

范雲協勞團呼籲許銘春：落實勞權 勿失去改革機會

全台破1.5萬人被放無薪假 竹科新增一家半導體業者入列

相關新聞

通膨又升！1月CPI年增率衝上3.04% 半年來再見3字頭

主計總處今天發布1月消費者物價指數（CPI）年增率3.04%，再次飆破3%，是自去年7月以來首次再見3字頭。這也是主計總...

1月通膨指數3.04% 蔬菜17個月新高

通膨再趨嚴重？主計總處9日公布1月通膨指數為3.04%，較上月漲0.89%，也創下半年來新高。主計總處表示，主因是蔬菜漲幅28.25%帶動，還有春節連假提早導致，368個查價項目中有298個項目呈現上

iRent洩40萬筆個資 北市府開罰最高9萬元

iRent租車（和雲行動服務股份有限公司）近日爆出40萬筆個資外洩，交通部公路總局認定違反「個人資料保護法」並開罰20萬...

政府發郵件通知領6000元？陳宗彥澄清：是詐騙別打開

行政院於春節前拍板，將全民普發現金6000元，近日有民眾收到Email通知稱政府已在發放6000元，行政院發言人陳宗彥今...

中央認定iRent違反個資法 新北交通局依自治條例開罰9萬元

iRent公司爆發個資外洩風險事件，交通部公路總局今日認定業者違反個人資料保護法規定。新北市交通局表示，據此認定iRen...

谷歌付出3兆元代價！機器人說錯一句話 市場反應為何如此大？

一場AI盛典，卻變成Google市值狂瀉7%、崩跌千億美元（約新台幣3兆元）的高昂「重考」代價！ 事發關鍵，就是當Google最新推出的聊天機器人「Bard」被問到：如何向9歲小孩解釋美國航太總署（NASA）韋伯望遠鏡的最新發現？ 當時Bard提出三種答案，其中一個回答是，「拍攝了第一張太陽系以外行星的照片」。這個回應，震驚華爾街投資人，讓Google股價重挫反應，但為何説錯一個答案，市場情緒會如此劇烈？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦