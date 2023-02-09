接見美台商業協會 陳揆盼台美建立更全面經貿夥伴關係

行政院長陳建仁今（9）日接見「美台商業協會」（USTBC）訪問團一行時表示，台美經貿關係近年來穩健提升，互為彼此可信任且優先的經貿合作夥伴，他相信未來能持續透過台訪雙邊經貿對話或談判建立更全面經貿合作夥伴關係。

陳建仁表示，很高興見到伍佛維茲（Paul D. Wolfowitz）大使再度率領「美台商業協會」訪問團來台，伍佛維茲大使過去擔任協會主席期間，曾多次率領美商企業來台訪問，對於促進台美經貿關係不遺餘力。此次訪團成員包括來自美國高科技、國防、能源及金融等產業的重量級企業，展現美國商業界對深化臺美經貿交流的支持，他在此特別表達誠摯歡迎之意。

陳建仁指出，「美台商業協會」長久以來強力支持深化台美雙邊經濟、貿易、投資及安全等面向的夥伴關係，並持續透過聯繫美國政府及國會部門、主辦企業論壇及投書美國主流媒體等方式，向各界強調臺美經貿夥伴關係的重要性，是我國推動深化臺美關係的堅實夥伴。他除了要特別肯定「美台商業協會」的貢獻，也感謝該協會長期以來對台美關係的堅定支持。

陳建仁強調，台美經貿關係近年來穩健提升，去（2022）年我國為美國第九大貿易夥伴，美國則是我國第二大貿易夥伴。儘管COVID-19疫情嚴峻，去年6月台灣仍組團赴美參加「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit），代表團人數超過百人，規模連續五年蟬聯全球之冠，彰顯我國政府及民間企業對於強化台美經貿合作的強烈意願。

陳建仁進一步表示，去年10月我國外貿協會於美國華府舉辦「2022年美國台灣形象展」，他也親自赴美共襄盛舉，藉以鼓勵台美雙邊產學深化合作，期許雙方能夠整合彼此產業優勢，共同創建更安全、更具韌性的供應鏈。

陳建仁指出，台美互為彼此可信任且優先的經貿合作夥伴，雙方政府除了持續透過台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談、「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）及「科技貿易暨投資合作」（TTIC）架構等多項機制，促進雙方就貿易議題、經濟政策及產業合作等面向的交流；去年6月，雙方更宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，並於今（2023）年1月在台舉行談判，雙方未來將持續就該倡議所包含的多元貿易議題進行交流，以期達致高標準且具經濟意義的貿易協定。

陳建仁強調，他深信台美能在前述各項機制下，建立更全面的經貿夥伴關係，更希望以此為基礎，逐步推動與美方簽署「雙邊貿易協定」（BTA），為雙方產業進一步開創台美經貿投資關係的新頁。此外，我國政府亦誠盼與美儘速洽簽「避免雙重課稅協定」（ADTA），希望「美台商業協會」能協助向美國政府表達洽簽該協定的重要性，透過降低雙方企業在跨國投資時面臨的稅務壓力，為雙方企業及人才交流創造利基。

最後，陳建仁指出，我國政府將持續透過台美各項雙邊機制，帶動更多雙邊投資及貿易，進一步深化台美互為彼此優先貿易夥伴的合作關係，同時誠摯期盼「美台商業協會」未來能夠持續為台美經貿合作提供助力，與台灣攜手共創經濟繁榮佳績，並祝福訪團在台行程圓滿順利。

隨後，伍佛維茲榮譽主席致詞時表示，根據台灣美國商會年度商業景氣調查報告顯示，過去幾年來全世界對於台灣的商業信心持續攀升，關鍵在於台灣政府為企業界提供一個自由且開放的社會環境，而對於陳院長致詞時所關切台美簽署經貿協定一事，該協會定會大力支持。

伍佛維茲榮譽主席強調，強化區域和平，不僅符合台灣人民的利益，也符合中國、美國及全世界的利益，因為一旦台灣海峽發生戰爭，將對全世界造成衝擊。伍佛維茲榮譽主席特別引用普魯士國王腓特烈二世（Frederick the Great）名言：「沒有武力作後盾的外交，就如沒有樂器的音樂（Diplomacy without arms is like music without instruments）」，而避免台海發生戰爭的關鍵在於要對台灣有信心，並透過嚇阻和外交來預防戰爭，因此他們一直非常支持對台軍售，並致力確保台灣在必要時間內獲得所需且足量的武器。

談及COVID-19疫情，伍佛維茲榮譽主席表示，台灣防疫成績有目共睹，世界衛生組織（WHO）不應拒絕讓台灣參加世界衛生大會（WHA），尤其COVID-19疫情可能比我們預期結束的時間還要更長，甚至以後還會有其他流行性疾病的挑戰，因此台灣的防疫經驗對世界其他國家來說會是很好的借鏡，美台商業協會也會予以協助，持續為台灣發聲。