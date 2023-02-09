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朋億 1月營收4.60億元仍持穩 今年營運可逐季攀升

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
朋億董事長梁進利。圖/聯合報系資料照片
朋億董事長梁進利。圖/聯合報系資料照片

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）今日公布2023年1月合併營收達4.60億元，由於1月適逢傳統農曆春節工作天數少，但受惠兩岸地區半導體產業客戶仍保持良好設備訂單出貨需求，僅比去年同期微幅減少5.9%。

朋億*表示，受惠公司近年深化服務業務版圖延伸、擴張兩岸三地接單表現、穩步增加專業人才及良好原料供應鏈管理等綜效逐步展現，創造公司承接大型建廠訂單實力，進一步墊高整體在手訂單量能充沛，並隨著兩岸地區半導體客戶保持既定擴廠、增產計畫，帶動旗下高潔淨度化學品供應與分裝設備系統設備、氣體二次配系統訂單良好拉貨表現。

朋億*引用集邦報告指出，近年半導體產業因應地緣政治風險掀起供應鏈轉移潮，加上各國政府祭出補助、建置當地半導體供應鏈計劃，促使中長期晶圓代工市場供需朝向多區多元產能發展，並預估近年全球超過20座晶圓廠新建計畫將逐年完工，其中包括台灣5座、美國5座、中國6座、歐洲4座、日韓及新加坡4座等。

朋億*指出，看好全球半導體產業區域化趨勢，且國際大廠爭相加大台灣、新加坡等地投資計畫，加上美中禁令加劇催化中國半導體自製投入力道之決心，觀察近期中國各省陸續公布重點項目清單計畫，包括上海、天津、江蘇、浙江等地出爐相關半導體投資項目，皆有助於創造朋億*旗下業務良好發展環境。

展望2023年第1季，朋億*持審慎樂觀看法。第言季向為傳統出貨淡季，但目前客戶訂單認列持續保持良好需求，在整體訂單量能高水位及高訂單能見度，並積極掌握原料供應穩定度以滿足客戶訂單交期，隨著訂單出貨持續增溫，以期帶動朋億*營運表現逐季成長態勢。

另一方面，朋億*持續深化垂直水平業務資源整合，以擴大公司於廠務及製程領域業務發展利基，並同步採取銷售區域擴張、綠色環境技術投入、增加專業人才團隊等重要營運策略執行，助力墊高朋億*市場競爭利基。

半導體

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