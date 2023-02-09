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2023年全球汽車市場銷量有望恢復增長 年增3.8%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
TrendForce統計，2022年全球汽車銷量為8,105萬輛，年衰退0.1%，與2021年銷量幾乎持平。報系資料照／記者林澔一 攝影
TrendForce統計，2022年全球汽車銷量為8,105萬輛，年衰退0.1%，與2021年銷量幾乎持平。報系資料照／記者林澔一 攝影

根據TrendForce統計，2022年全球汽車銷量為8,105萬輛，年衰退0.1%，與2021年銷量幾乎持平，預估2023年全球汽車市場銷量有機會恢復增長態勢，達8,410萬輛，年增3.8%。

TrendForce數據顯示，2022年中國大陸全年汽車銷量為2,690萬輛，年增3.7%，是支撐全球新車市場的關鍵。美國和西歐銷量均創下十年來歷史新低，美國總量僅達到1,370萬輛，年衰退8.1%；西歐僅1,180萬輛，年衰退4.6%。而俄羅斯因俄烏戰爭影響，新車銷量年減100萬輛，而東歐市場銷量也因此呈現年減27.3%。

但新興市場表現良好，舉凡印度銷量在2022年首度以430萬輛取代日本成為全球第三大汽車市場；印尼則是在連兩年成長後回到疫情前水準。

TrendForce表示，2023年的成長有一部分來自於車廠在2022年所積壓的未交付訂單。從各區域來看，預估中國大陸2023年新車市場將與2022年持平至小幅成長，主要是中國大陸在2022年實施的燃油車購置稅減半使得部分消費提前發生，要再刺激新一波汽車消費的難度提升，需要更具誘因的政策才能有實質效果。

美國市場方面，由於低基期加上消費者信心有所回升的條件下具備成長潛力，但不能忽略美國新車平均價格不斷飆升，以及升息導致的高貸款利率兩大不利因素。西歐雖也同樣處在低基期，但因俄烏戰爭持續，歐洲的能源問題尚未解決將影響歐洲汽車市場的成長動能。

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